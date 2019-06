José José reaparece y señala que espera reencontrarse pronto con sus fans

El ‘príncipe de la canción’, José José , se ha mantenido alejado del ojo público por su salud, pero este lunes para calmar la curiosidad de sus fans escribió un mensaje en Twitter.

José José se mostró agradecido por el cariño recibido y aseguró que continúa sus terapias para mejorar su estado de salud, de manera que pronto podrá volver a ver a sus seguidores.

“Familia querida. Gracias por su apoyo y por sus oraciones. Estoy muy bien gracias a Dios. Continúo con mis terapias para salir adelante como muy pronto nos veremos, gracias por todo, un abrazo y mil bendiciones para todos”, escribió en Twitter José José.

Familia querida,

Gracias por su apoyo y por sus oraciones. Estoy muy bien gracias a Dios. Continuó con mis terapias para salir adelante como muy pronto nos veremos, gracias por todo, un abrazo y mil bendiciones para todos.



- José José #FelizLunes — José José (@JoseJoseOficial) June 10, 2019

El comentario también fue compartido a través de historias en la cuenta verificada de Instagram del cantante. Las publicaciones de José José no son muy usuales, a finales del año pasado el artista utilizó la plataforma para desear una feliz navidad y aclarar que estaba bien de salud.

VIOLACIÓN CUANDO ERA NIÑO



La exesposa de José José dio hizo fuertes revelaciones en torno a la vida sexual del cantante mexicano. Anel Ñoreña señaló que su exesposo fue violado cuando era pequeño por un grupo de niños de la calle dedicados al alcohol.

"A José José lo violaron los amigos, a José José le hicieron todo lo que te puedas imaginar que a un niño no le deben hacer", precisó Noreña al programa 'Ventaneando', de Televisa.

Según comentó la exmodelo, esta información la conoció a través de Marisol, la hija que ambos procrearon. "Se lo contó a Marisol, a su hija... son heridas muy grandes, que yo no alcanzaba a entender porque yo no sabía de las violaciones, no sabía tanto de su infancia, siempre me preguntaba por qué este muchacho está siempre triste, no hubo nunca nada que realmente lo entusiasmara para dejar la maldita botella", precisó.