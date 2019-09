José José, también conocido como ‘El príncipe de la canción’, falleció a los 71 años este 28 de septiembre en un hospital de Florida. En marzo de 2017, el cantante y actor mexicano, contó que fue diagnosticado con un cáncer de páncreas y desde entonces se sometió a tratamientos de quimioterapia y radioterapia, pero finalmente perdió la batalla contra esta terrible enfermedad.

Sarita Salazar, la esposa del mexicano, confirmó en comunicación con “Primera Hora” que murió "el amor de su vida”. “Él estuvo batallando contra el cáncer de páncreas. En los últimos días estaba débil y había dejado de comer, por lo que tuvo que ser ingresado en el hospital. Se le había colocado una sonda para alimentarlo”, declaró.

José José fue uno de los intérpretes más destacados de México y en 55 años de carrera musical vendió alrededor de 100 millones de discos, lo que lo convirtió en uno de los cantantes latinoamericanos más exitosos de la historia llegando, incluso, a recibir nueve nominaciones al Grammy y numerosos reconocimientos a nivel mundial.

‘El Triste’, ‘El amar y el querer’, ‘Vamos a darnos tiempo’, ‘He renunciado a ti’, ‘Almohada’, ‘¿Y quién puede ser?’, ‘Lo que no fue no será’, ‘Lo pasado, pasado’ ‘Si me dejas ahora’ y ‘Quiero perderme contigo’ son algunos de los temas musicales que lo hicieron inmortal.

LA HISTORIA DETRÁS DEL ‘EL TRISTE’

Esta balada, escrita por el compositor mexicano Roberto Cantoral García, marcó un antes y un después en la carrera de José José, quien con apenas 22 años interpretó por primera vez ‘El triste’ en el Festival OTI de la Canción Latina.

Ese 15 de marzo de 1970 un novel y hasta entonces desconocido José José se robó el corazón del público que estaba esa noche en el Teatro Ferrocarrilero. Aunque quedó en tercer lugar, ese fue el día en que se ganó el apelativo de “El Príncipe de la Canción”.

‘El Triste’ se convirtió en un éxito por su impecable arreglo musical, por su letra, con la que más de uno puede identificarse. El tema habla acerca de la terrible tristeza que provoca la pérdida de un ser querido, y aunque muchos la relacionaron con la perdida de una pareja, Roberto Cantoral contó que está dedicada a su madre.

Cantoral la escribió durante un vuelo de regreso a México para asistir al funeral de su madre, lo que explica porque la canción es capaz de trasmitir tanto dolor y desolación al escucharla.

“El triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti, no saben que, pensando en tu amor, en tu amor... he podido ayudarme a vivir”, dice parte de la letra de la canción que significó la consolidación de José José como cantante de fama internacional.