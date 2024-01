Será padre. José Eduardo Derbez, hijo de los reconocidos actores Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, anunció que será padre por primera vez junto a su pareja Paola Dalay. Para dar la noticia compartieron un video en YouTube en el muestran comparten más detalles.

La pareja admitió que no tenía planeado traer un bebé al mundo, pero que de igual forma se encuentran entusiasmados con la llegada de un nuevo integrante.

“Yo estaba grabando un proyecto y ella traía uno que otro síntoma… Le dije como de: ‘oye, no será un embarazo’ y ella como que me dijo: ‘no, no hay forma’, pero se hizo la prueba”, explicó el protagonista de ‘Rommie’.

“Estamos sorprendidos, emocionados, contentos. Tenemos la mente con muchas cosas. Estamos con muchos nervios, con miedo, que creo yo es muy normal… Estamos conscientes que nuestra vida va a cambiar, va a dar una vuelta completamente”, agregó.

También contó cómo le dio la noticia a su madre, quien recibió la noticia con mucha alegría: “Poco a poco les fuimos contando a nuestras familias. La primera en enterarse fue mi mamá. Le hice una caja que decía: ‘vas a ser la mejor abuela del mundo’ y una prueba de embarazo”, reveló.

“Se emocionó muchísimo, nos abrazamos y lo festejamos. Mi mamá, literal, me dijo: ‘vámonos a comprarle cosas’. Nos fuimos a comprarle ropa y hasta le dije: ‘espérate, no sabemos si es niño o niña’, pero mi mamá se emocionó mucho, se volvió loca. Estábamos nerviosos por su reacción, pero se puso feliz”, añadió.

Sobre la reacción de el actor y productor mexicano Eugenio Derbez, dijo que se quedó impactado con la noticia:

“Después de mi mamá, coincidió que mi papá vino a México, Alessandra también… Los citamos en un restaurante y les llevamos igual, una cajita… Alessandra pensó que era una broma, pero luego empezó a gritar y a brincar por el restaurante… Mi papá se quedó como ido, como que no lo creía”.

