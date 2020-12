La música urbana nacional sigue ganando peso. Así es como varios artistas han apostado por ingresar a este mundo, en donde existen muchas oportunidades. Este es el caso de Jorge Sarria, cantautor peruano quien está debutando con “¿Cómo pasó?”, una canción que mezcla varias emociones como el amor y la alegría.

“Todos nos hemos enamorado a primera vista o en el camino”, explicó el artista en comunicado de prensa.

“A todos nos han roto el corazón, todos hemos salido de ese mal de amores y hemos superado. Y, por supuesto, todos hemos bailado pegadito también”, añadió.

Desde los 10 años, Sarria decidió que la música lo acompañaría el resto de su vida. Su hermano le enseñó a tocar su primera canción y, así, se enamoró del arte. Luego, recibió varias influencias, sobre todo la de su madre quien cantaba todo el día en casa. Y así fue despertando esa sensación de experimentar sus sentimientos por intermedio de la música.

Ya en cuarentena es que Sarria reflexionó sobre lo que quería dedicarse el resto de su vida y determinó que sería estar ligado a la música. “Todo puede cambiar de la noche a la mañana y me di cuenta de que no quería irme de este mundo sin saber lo que realmente me apasiona y me hace feliz. Y eso es hacer música”, agregó.

“¿Cómo pasó?” pretende hacerse espacio en el mercado urbano peruano, en donde —según lo que expresa Sarria— está creciendo. “Todavía hay mucho camino por recorrer, pero ya existen exponentes muy interesantes. Pero eso sí, el Perú tiene mucho talento y el crecimiento se dará en base a disciplina y el apoyo de diferentes sectores. Tengo fe en que daremos mucho que hablar fuera de nuestras fronteras”, indicó.

VIDEO RECOMENDADO

Gian Marco envío emotivo mensaje de agradecimiento tras exitoso concierto virtual

Gian Marco envío emotivo mensaje de agradecimiento tras exitoso concierto virtual