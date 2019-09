Jonathan Van Ness, estilista y encargado todos los detalles de arreglo personal en la serie “Queer Eye” de Netflix, reveló que tiene VIH.

Según contó el actor, a los 25 años fue diagnosticado con el virus, luego de pasar unos exámenes, tras desmayarse en un salón de belleza.

En compañía de Karamo Brown, Tan France, Bobby Berk y Antoni Porowski, Jonathan Van Ness dio la noticia, la cual llega de la mano del lanzamiento de su libro “Over The Top”.

"Es duro para mí el ser tan abierto como he sido, cuando hay ciertas cosas que no he compartido públicamente. Y son temas que tienen que ser hablados", indicó Van Ness en entrevista al The New York Times.

Otro de los momentos duros que vivió Jonathan Van Ness fue cuando a los cuatro años fue víctima de abuso sexual a manos de un niño mayor que él, a quien conoció en la iglesia que frecuentaba con su familia.

Según indica la estrella de “Queer Eye”, su vida también estuvo llena de excesos en cuanto al alcohol, las drogas y las relaciones, lo que conllevó a que contrajera el virus del VIH.

Tras conocer la noticia, Jonathan Van Ness cambió su estilo de vida con hábitos más sanos y posteriormente pasó la audición para formar parte del programa “Queer Eye”, donde forma parte de los “Fabulosos cinco”.

Respecto a la serie, esta se enfoca en realizar cambios de imagen a diversas personas en cuanto a cocina, decoración, cuidado personal, moda y cultura.

Además de su faceta en la serie de Netflix, Jonathan Van Ness es un activista a favor de la defensa y reconocimiento por la comunidad LGBT+.