Jonas Brothers: Así es la vida de los hermanos tras casi 5 años de separación [FOTOS y VIDEOS]

Joe Jonas es todo un éxito el día de hoy gracias a su banda DNCE. El es el vocalista de la agrupación y tiene gran acogida en el mundo entero por canciones como 'Cake by the ocean'. y 'Kissing Strangers'. Además, se encuentra comprometido con la joven actriz Sophie Turner, quien interpreta a Sansa Stark en la popular serie 'Game of Thrones'. (Getty Images)