Johnny Depp defiende su participación en ‘Animales Fantásticos’ y desmiente acusaciones de abuso

Johnny Depp rompió su silencio. El actor salió al frente para defender su participación en la nueva película de ‘Animales Fantásticos y Donde Encontrarlos’, y también para desmentir las acusaciones de agresión física y emocional contra su ex pareja, Amber Heard.

Luego que se anunciara que Johnny Depp iba a interpretar a ‘Gellert Grindelwald’ en la segunda película de ‘Animales Fantásticos’, surgieron muchas críticas de los seguidores de la saga, quienes rechazaron la incursión del actor frente a las acusaciones en su contra.

Sin embargo, J.K. Rowling, creadora de la saga, no dio su brazo a torcer y defendió la participación de Johnny Depp en el papel del tenebroso mago. Este hecho le valió cientos de críticas en redes.

Ahora Johnny Depp, en entrevista con Enterteinment Weekly, habló fuerte y claro y aseguró que demandará al diario ‘The Sun’ por haber empezado esta ola de rumores que daño su reputación.

“Seré honesto contigo, me siento mal por J.K. Rowling que tiene que soportar los diversos sentimientos de la gente ahí fuera. Me sentí mal porque ella tenía que soportar eso. Pero finalmente, hay una verdadera controversia. El hecho es que fui acusado falsamente, por lo que estoy demandando al periódico ‘The Sun’ por difamación y por repetir acusaciones falsas”, afirmó Depp.

“J.K vio las pruebas y por lo tanto sabe que fui acusado falsamente y por eso me ha apoyado públicamente. Ella no toma las cosas a la ligera. Ella no me apoyaría si no supiera la verdad. Así que eso es realmente”, agregó el actor al citado medio.

Asimismo, el actor aseguró que su participación en la saga de ‘Animales Fantásticos y Donde Encontrarlos’ “es una gran responsabilidad”, y que busca lo mejor para esta producción.

“Mi intensa lealtad es no solo con J.K. Rowling y David Yates, sino que también con las personas que van a ver las películas, con las personas que han invertido sus vidas en este mundo increíble que J.K. ha creado”, manifestó Johnny Depp.