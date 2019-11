Allegados a Johnny Depp contaron al sitio de noticias RadarOnLine que el actor hollywoodense bebe alcohol como si fuera agua en medio de la batalla legal con su exesposa Amber Heard. A menos que la estrella de ‘Piratas del Caribe’ reduzca su “estilo de vida de estrella de rock and roll” su situación podría terminar muy mal.

“Johnny todavía estaba pidiendo botellas de vodka en su habitación (de hotel) a las 3 de la mañana cuando tiene un evento de alfombra roja al día siguiente”, precisó una fuente anónima al referido sitio.

En otra ocasión, según agregó el allegado, el famoso intérprete "estaba bebiendo alcohol en un evento, con una taza de cafe. ¡Fue salvaje! Sus muchachos de seguridad tuvieron que tratar de mantenerlo firme sobre sus pies”.

El actor de 56 años también habría amenazado con romper una habitación de hotel cuando se encontraba en Sydney, Australia. Sin embargo, luego dijo que estaba bien porque de todas maneras pensaba destruirla.

ACUSACIONES DE MALTRATO

Sus problemas con el alcohol se suman a la batalla legal que mantiene con su exesposa, Amber Heard, quien lo denunció de haberla maltratado físicamente.

Según la denuncia, en diciembre del 2018 ella había sido víctima de violencia doméstica cuando estuvo casada con el actor de ‘Piratas del Caribe’. Estas agresiones se habrían dado entre 2015 y 2017.

Pero eso no es todo, Heard aseguró ante los tribunales que había sido violentada en 13 ocasiones y además lo acusó de mezclar alcohol con tabletas de éxtasis.

La foto que prueba que Johnny Depp le pegaba a Amber Heard. Foto: AFP

“Al caer la noche, Johnny me golpeó varias veces, me empujó y me tiró al suelo, me ahogó y me escupió en la cara”, afirmó la mujer y agregó que él “lanzó botellas a través de los paneles de las ventanas de una puerta de vidrio, rompiendo dos paneles y dejando vidrio por todas partes... Johnny se arrancó la ropa y en un momento estaba desnudo y descalzo, cubierto de alcohol y vidrio”.

El tribunal que ve su caso ordenó a Depp entregar todos sus registros médicos, así como también los de salud mental.

El actor de ‘Piratas en el Caribe’ contrajo matrimonio hace algunos años con la joven actriz Amber Heard, la diferencia de edad entre ambos era de 22 años. (Agencias)

Sin embargo, Depp desmintió a Heard y la acusó de haberlo maltratado durante su matrimonio. Además, la demandó por US$50 millones luego que ella lo señalara por violencia doméstica y de haberlo tildado de violento.