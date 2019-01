John Leguizamo compartirá escenas con John Cena en la película “Playing with Fire”

El actor colombiano John Leguizamo compartirá escenas con el estadounidense John Cena en la comedia familiar “Playing with Fire” (“Jugando con fuego”), informó hoy el medio especializado The Hollywood Reporter.

Brianna Hildebrand y Judy Greer también forman parte del elenco de esta película, mientras que Keegan Michael-Key está muy cerca de firmar su incorporación a al cinta, cuyo estreno está previsto para marzo de 2020.

Con la dirección de Andy Fickman, “Playing with Fire” narrará las divertidas aventuras de un grupo de bomberos que deberá pasar la Navidad en la estación cuidando a tres traviesos niños que han rescatado.

Conocido por películas como "Carlito's Way" (1993) y "To Wong Foo, Thanks for Everything, Julie Newmar" (1995), John Leguizamo ha participado recientemente en varias series de televisión como "Bloodline" y "Waco".

Entre los proyectos en los que participará John Leguizamo, destaca la serie limitada "Central Park Five", de la cineasta Ava DuVernay, y en donde también figuran los intérpretes Michael K. Williams y Vera Farmiga.

