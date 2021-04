Johanna Fadul, conocida internacionalmente por interpretar a Daniela, la hija de la Diabla, en la serie de Telemundo “Sin senos sí hay paraíso” siempre da que hablar por las acciones que tiene o algunos secretos que comparte a través de sus redes sociales.

La colombiana siempre cuenta su día a día a través de las redes sociales, por eso todo lo que haga siempre generará noticias y hace unos días sorprendió a sus fans al revelar que ella había sufrido bullying cuando era pequeña.

Por esta razón es que tomó la decisión de cambiar su nombre para evitar volver a sufrir burlar y a través de su Instagram contó lo que le tocó vivir.

EL BULLYING QUE SUFRIÓ JOHANNA FADUL

De vez en cuando, la actriz usa sus historias para interactuar con los seguidores de sus cuentas y en esta oportunidad puso un cajón de preguntas en el que les dijo “Hablemos ps (pues)”.

Una de las dudas de sus fans era su nombre completo y usaron este espacio para aclararla, a lo que la actriz respondió: “Bueno, mis papás me bautizaron ‘Johana Helena Rojas Fadul’”.

Esta confesión sorprendió mucho a sus fans, ya que no conocían su segundo nombre y ella explicó el motivo del misterio: “Pasó el tiempo, crecí, me hicieron bullying en el colegio con el Elena y me lo quité y siempre me presenté como Johana Fadul”.

En "Sin senos sí hay paraíso", la actriz Johanna Fadul dio vida a Daniela, la hija de 'La Diabla'. (Foto: Telemundo)

En 2016, la actriz ya había hablado sobre su segundo nombre y en aquel momento le preguntó a sus fans si era bueno cambiarse de nombre para que la recuerden más.

Por eso, ella publicó: “A petición de ustedes!!! Sigo como #Johanna o me cambio el nombre y me empiezo a llamar #Helena”, la foto tuvo miles de comentarios donde sus fans daban su opinión y finalmente se quedó con el nombre Johanna y el Helena lo ha borrado por completo de su historial.

La actriz realizó una encuesta en 2016 sobre su nombre (Foto: Instagram)