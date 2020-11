Johanna Fadul siempre será recordada por su personaje de ‘Daniela', la hija de ‘La diabla’ en la telenovela “Sin senos sí hay paraíso” de Telemundo. Desde ese momento, la colombiana ganó mucha popularidad y este 2020 volvió a emocionar a sus fans tras su regreso a las pantallas en “Operación pacifico”.

Su paso por esta súper producción le permitió ser conocida internacionalmente, convirtiéndose en una de las actrices colombianas más queridas de su generación. Esto, indudablemente, ha despertado el interés del público por su vida privada, es por ello muchos siguen su día a día a través de las redes sociales.

Hace unos días, la intérprete de 34 años sorprendió mucho al anunciar se sometió el pasado viernes a una pequeña intervención quirúrgica para deshacerse de una ‘bolita’ que le salió en una pierna.

¿QUÉ LE PASÓ A JOHANNA FADUL EN LA PIERNA?

Johanna Fadul contó a través de sus redes sociales que pasaría por el quirófano para que le extirpen una bolita de la pierna y así prevenir cualquier mal a futuro.

“Me salió una bolita. Me van a quitar una bolita que tengo ahí que se empezó a poner como dura y la verdad, o sea no es nada maligno. Me habían hecho ya una ecografía y estaba todo bien, pero la vanidad, eso se veía muy feo”, explicó la intérprete de 35 años.

Fadul, que cuenta con más de seis millones y medio de seguidores solo en Instagram, retransmitió en vivo a través de las redes sociales todo el proceso de la cirugía.

“Realmente es algo muy chiquito lo que me van a hacer. Me salió, yo creo que hace mucho tiempo se me enconó un pelito, entonces eso empezó a generar digo yo como que duro, duro y empezó a crecer y yo dije: ‘No, yo no quiero tener esa vaina en la pierna’”, informó.

La actriz confió esta pequeña intervención quirúrgica a su cirujano plástico de confianza, quien hace casi dos décadas le practicó su primera cirugía de senos.

“Él a mí las tetas me las hizo cuando yo tenía 19 años, tengo 35, o sea echen para atrás hace cuánto lo conozco… A los 10 años me las cambió porque estaban un poquito duras y me volvió a hacer la nariz porque resulta que cuando me la hice la primera vez quedó muy linda, pero pasaron los años y se fue engordando y me la volvió a operar…”, detalló.

