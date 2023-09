Desde su finca en Boquete, Chiriquí, Panamá, Joey Montana nos habla sobre su regreso a la música con ‘Tus mentiras’, explica el motivo de su pausa musical y la vez que Christian Yaipén lo obligó a dejar su vestimenta urbana para estar elegante.

El compositor del clásico tema ‘La Melodía’ reapareció luego de tres largos años sin sacar música. “Decidí terminar mi relación con la disquera (Universal Music) y toma su tiempo legalmente porque todavía faltaban discos por entregar, por lo que me tomó tres años negociar y este mes recién pude sacar mi música, lo cual me frustró un poquito”, contó el cantante a Perú21.

Mientras tanto, Joey Montana siguió trabajando en la creación de nueva música, la cual finalmente vio la luz el pasado 6 de septiembre, con su primer lanzamiento independiente.

‘Tus mentiras’ relata sobre las decepciones amorosas. ¿Te inspiraste en una situación en especial?

Estaba en Tiktok cuando vi a un chamaquito que sale junto a una muchacha que le dice: ‘mi amor, tú sabes que yo te amo, que eres el número 1′ y el tipo comienza a esquivarla, por eso mi letra dice: ‘Dispara tus mentiras que yo las esquivo...’

¿Te inspiraste en Tiktok?

Sí, pero eso no significa que tu música vaya a ser exitosa, solo le da mayor probabilidad para que la canción se haga más viral. En eso me he basado, no es una experiencia vivida.

Tus clásicos temas te han permitido estar vigente...

Esas canciones me han permitido seguir haciendo giras. Pero si un artista solo tiene un tema conocido y lo frena, lo olvidan. Me dediqué a sembrar buenas bases con mis canciones, por lo que ‘Picky’, ‘Suena El Dembow’ y ‘La Melodía’ pegaron y todavía lo siguen cantando como si hubiera salido ayer. Además, como soy compositor me dediqué a componer para otros artistas. Gracias a Dios me preparé mucho en ese aspecto, ya que mis papás me educaron que uno puede estar arriba como abajo y en la música es así.

También tuviste tiempo para analizar las redes sociales

Sí, comencé a empaparme de las redes sociales y analizarlas. Las canciones a veces pegan por el verso, ni si siquiera por el coro o por la intro, si no por un verso al final de la canción. Eso no pasaba antes, si la canción no funcionaba, nadie la escuchaba hasta el final. Por eso, cada parte de mi canción tiene que tener algo para TikTok y ‘Tus mentiras’ es el perfecto ejemplo para esto.

Antes, no usaba mucho las redes porque prefería estar componiendo y dedicar tiempo para crear una canción, pero ahora si uno quiere mantenerse vigente y ganar nuevos seguidores debe dedicarle tiempo. Yo lo veo como una tarea, no es algo que me guste, pero es una tarea que tengo que hacer todos los días para poder estar vigente.

¿Cómo es Joey Montana en su día a día? ¿Un perfeccionista en su trabajo?

Me gusta ser un buen papá y cuando estoy en Panamá me dedicó a mi hija; la alisto para la escuela, juego con las muñequitas con ella y la trato de dormir. Ese es mi día a día, por eso es importante que los nuevos talentos sacrifiquen y busquen oportunidades. Yo lo hice y me fui a vivir a Houston sin conocer a nadie. Dormía en el estudio cuando hice el tema La Melodía. Tenía la energía, no tenía hijos, no tenía nada. Ahora puedo darme el lujo de pasar tiempo con mi hija y visitar a mis papás. No hay manera de que tú pegues sin trabajar duro.

Tú creciste en el campo, ¿cómo tomó tu papá la noticia cuando le revelaste que querías dedicarte a la música?

Sorprendentemente bien. Nosotros sembrábamos repollo, pimentón, entre otras cosas. También teníamos puercos, gallinas, gansos, muchos animalitos. Ese era mi día a día y cuando te crían en el campo la meta de tu papá es que te dediques a la finca...

¿Y tus estudios en fisioterapia?

Cuando me tocó hacer mis prácticas hospitalarias ya no me gustó porque me deprimía mucho al ver a todas esas personas sufriendo. No tengo el corazón duro, me costaba y pensaba en la pobre señora o en el niño con parálisis cerebral. Entonces, es ahí donde entro a ‘La Factoría’ e íbamos a viajar por un mes a Venezuela y Colombia. Mi papá me dio permiso de ir. A pesar de que él es un hombre de campo, me dijo: ‘ve y aprovecha esa oportunidad’. La música no es algo seguro para nadie y si yo me hubiera quedado no hubiese sido feliz, pero mi papá siempre me apoyó en todo.

Te llamas Edgardo Antonio Miranda Beiró ¿Por qué Joey Montana?

Porque Edgardo Miranda no sonaba artístico. Suena más a un grupo de cumbia que a urbano. Cuando me salgo de ‘La Factoría’ y me voy a vivir a Houston buscando oportunidades, vi un póster de ‘Scarface’ (Cara cortada). Es ahí donde veo el nombre ‘Montana’ y me gustó. Además, las personas me decían ‘Joey’ y sonaba bravo porque en ese momento yo quería hacer rap. Entonces me gustaba como se escuchaba ‘Joey Montana’. Pero mi papá y mis amigos me dicen Edgardo.

Tienes 23 años de carrera musical. Pero sigues teniendo la cara de alguien de 20 y eres muy jovial ¿Cuál es el secreto de esa eterna juventud?

Trato de cuidarme en lo que como, aunque mi única debilidad es la cervecita, de vez en cuando. Hago ejercicio cinco veces por semana porque odio hacer dieta. Por ejemplo, en Perú me va mal porque siempre estaba comiendo un ‘chaufita’ y cuando estuve ahí subí más de dos kilos. Cuando estoy en Panamá hago mucho ejercicio y dieta, aunque es costoso porque es la única manera para que un ´Peladito’ no me diga ‘señor’, pese a que todos mis amigos se ven barrigones.

Además, si quiero seguir vigente, tengo que ajustar mi forma de vestir. Aunque, el único que me hizo vestir como un señor fue Christian Yaipén, a quien siempre se lo voy a recriminar.

¿Lanzarás una canción junto con Christian Yaipén del Grupo 5?

Sí, hicimos una canción y en el video me hizo vestir con saco. Yo le dije: ‘Christian, yo soy urbano’, pero él quería que estemos todos elegantes como ‘Grupo 5′ y yo le hago caso porque ese ‘man’ llena estadios todos los fines de semana, no puedo irme yo en contra. Entonces ahí salí como un señor.

¿Y cuándo veremos esta colaboración?

Esa canción sale a finales de este mes, es una cumbia brutal. Esta canción va a pegar en Perú y va a ser un himno para las mujeres, principalmente porque es una canción enfocada a ellas.

