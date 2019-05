Joe Manganiello reveló detalles de su matrimonio con la actriz Sofía Vergara | FOTOS

El reconocido actor estadounidense Joe Manganiello reveló detalles de su matrimonio con la artista colombiana Sofía Vergara , con quien lleva 4 años de casados.

El actor reconoció que él y su pareja mantienen una relación apasionada y divertida. Además, confesó sentirse “afortunado” por disfrutar de una relación en la que la risa es algo de todos los días.

"Mi vida es grandiosa porque me gusta mucho mi esposa. Me gusta hablar con ella y hacerla reír. Nos reímos todo el día todos los días. Mi cosa favorita en el mundo es hacerla reír tanto hasta que llora. Es lo mejor. Nos encanta ver Netflix y vemos programas como Game of Thrones, Mindhunter y Naked and Afraid", contó Joe Manganiello en entrevista con la revista Men's Health Magazine.

"Somos diferentes en todos los sentidos, pero al mismo tiempo somos compatibles en todo. Como el yin y el yang o como quieran llamarlo", agregó el actor.

Recordemos que los actores se conocieron en 2014, durante la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca. Después de seis meses se comprometieron y se casaron en noviembre de 2015 en Florida, Estados Unidos.

Actualmente, Joe Manganiello y Sofía Vergara trabajan juntos en una nueva película que llevará por título “Bottom of the 9th”.