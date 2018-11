Joaquín Sabina: "El rap se ha ido convirtiendo en poesía de analfabeto y para analfabeto"

En una entrevista concedida a El País, de España, el cantante y compositor Joaquín Sabina cuestionó al rap como forma musical.

"Me decepcionó mucho el rap, que se ha ido convirtiendo con los años en poesía de analfabeto y para analfabeto que habla fundamentalmente de quién la tiene más larga. Ahora pones la radio y es un desastre su maléfica influencia. Cualquiera cree que puede rimar y versificar", precisó el artista de 69 años.

De otro lado, el intérprete de '19 días y 500 noches' recordó que hace un par de años no ofrece un concierto y que el último ocurrió en Madrid.

"Yo sabía que estaba engañando a la gente que había pagado y que me estaba viendo en unas condiciones que no se merecían. No puedo hacer eso. No lo pude hacer nunca. Por eso esa maldita leyenda de que lo he hecho más de una vez. Lo he hecho más de una vez, pero mi primo y maestro Serrat este año lo ha hecho varias veces y no ha salido ni en la prensa: suspendo porque estoy afónico y ya está", expresó el músico.

Instalado en Madrid al lado de su pareja Jimena Coronado, los días del español transcurren entre leer y escribir.

"A mí me sacude más necesidad de escribir. Y lo que hago todos los días: leo siempre un par de horas. Incluso más en las giras, porque, como mi voz está como está, entre concierto y concierto, estoy mucho. Mudo quiere decir mudo. Sin hablar. Entonces, ¿qué hago para no pegarme un tiro? Leer", contó.

