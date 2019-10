Joaquin Phoenix, de 44 años, y Rooney Mara, de 34, son una de las parejas de Hollywood que tiene los ojos de todos puestos encima; sin embargo, son una dupla muy singular pues no posan en público y no hablan de su relación.

Y si bien actualmente ambos tienen el mismo perfil profesional, sus contextos familiares son muy diferentes. Ronney pertenece a una de las familias más poderosas de los Estados Unidos, mientras que el protagonista de ‘Joker’ es hijo de hippies que pertenecían a una extraña secta religiosa.

La actriz es hija de los dueños del equipo de fútbol de los Gigantes de Nueva York. Ronney nació y creció en Bedford, a una hora de Manhattan. Se graduó en psicología y viajó mucho por el mundo.

Los padres de Joaquin Phoenix mendigaban en las calles de San Juan en Puerto Rico. River Phoenix, actor y músico, y el hermano mayor de Joaquin fue una de las promesas más brillantes de la década de 1990 y se encargó de sacar a su familia de la miseria. Sin embargo, su muerte a los 23 años por sobredosis marcaría para siempre a Joaquin.

Los caminos de Ronney y Joaquin se cruzaron en el 2012, en la película ‘Her’, pero la relación no inició de la mejor forma. Según reveló el protagonista de ‘Joker’, en una reciente entrevista con Vanity Fair, en un principio pensó que ella lo odiaba.

Resultó que ella era un poco tímida, y como él no había no había sido expresivo se despidieron sin saber que se habían caído mutuamente bien.

“Es la única chica a la que busqué en internet en mi vida”, dijo Phoenix a Vanity Fair. “Fuimos amigos, amigos de e-mail. Nunca había hecho algo así, buscar a una chica en internet”, agregó.

En 2016, durante el rodaje en Italia de la película ‘María Magdalena”’ se reencontrarían, y tras ello el amor se abrió paso.

La pareja apareció públicamente por primera vez en la ceremonia de clausura del Festival de Cannes de 2017, a la que llegaron juntos para que Phoenix recibiera el premio al mejor actor por su papel en ‘You Were Never Really Here’.

El 28 de septiembre, la pareja vestida de negro llegó al estreno del ‘Joker’ de Todd Phillips en Los Ángeles. Agarrados de la mano, Joaquin Phoenix y Rooney Mara intercambiaron miradas y sonrisas cómplices.