Jin Hyoung, conocido cantante de Corea del Sur, murió a los 33 años

El cantante Jin Hyoung perdió la vida a los 33 años. El artista de trot, género considerado como los inicios de la música pop en Corea del Sur , falleció en su casa producto de un ataque al corazón.

"Jin Hyoung falleció debido a un repentino corazón, a pesar de que parecía saludable", indicó la agencia de noticias OSEN.

Pero fue la esposa de Jin Hyoung quien confirmó la noticia a todos sus fanáticos en Corea del Sur. "Mi querido esposo. Te extraño tanto. Yool, Kun, y Momo, a quienes amabas tanto. ¿Por qué tenías tanta urgencia por dejarme también? Te extraño mucho, cariño", escribió Hyoung en Instagram.

La viuda pidió a todos los fanáticos de su reciente esposo que los despidieran como se merece. "Por favor, despídanse para que la partida de mi esposo no sea solitaria. Estoy segura de que él estará esperando. Funeraria del Hospital Adventista de Seúl No. 101", indicó.

Cabe indicar que Jin Hyoung debutó en 2006 con su sencillo "Announcing the Breakup". El cantante logró éxitos en Corea del Sur como "Tear Station" o "So What If You’re Older".

La procesión fúnebre de Jin Hyoung tendrá lugar el 9 de enero a las 6:30 a.m. Los restos del cantante de trot descansarán en el Sky Castle en Bundang.