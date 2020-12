El actor Jeremy Bulloch, conocido por haber lucido la armadura original de Boba Fett en “Star Wars: El imperio contraataca” y “Star Wars: El retorno del Jedi”, falleció a los 75 años.

Bulloch también participó en “Doctor Who” y varias cintas de “James Bond”. Si bien el intérprete británico solo tuvo un pequeño papel en “Star Wars: La venganza de los Sith” y hace mucho no aparece en la franquicia, ha sido invitado en múltiples ocasiones en los centros de convenciones hasta el 2018, año en el que se retiró.

La noticia de la muerte del actor fue compartida por Daniel Logan, quien interpretó al joven Boba Fett en la precuela “Star Wars: Ataque de los clones”.

“Me salen lágrimas al anunciar que Jeremy Bulloch ha fallecido. Leyenda, nunca olvidaré todo lo que me has enseñado. ¡Te amaré por siempre” Las convenciones no serán iguales sin usted. Que la fuerza esté con usted siempre”, señaló el actor en su cuenta de Instagram.

Cabe señalar que el personaje de Bulloch, Boba Fett, apareció por primera vez en un segmento animado de “The Star Wars Holiday Special”, pero en “Star Wars: El imperio contra ataca” el papel cautivó al público.

