Los rumores de una posible reconciliación entre la cantante Jennifer Lopez y el actor Ben Affleck están más fuertes que nunca tras 17 años de su separación. Todo esto luego que diversos medios estadounidenses reportaran que ambos pasaron una semana de vacaciones en Montana, Estados Unidos, donde él tiene una casa, ¿qué se sabe de este nuevo acercamiento tras la ruptura con el exjugador de béisbol Alex Rodríguez ocurrida hace menos de un mes?

Tras celebrar el Día de la Madre este 9 de mayo junto a sus hijos Max y Emme y dedicarle un emotivo mensaje a su madre Guadalupe Rodríguez porque “nos inculcó desde muy pequeños que podíamos hacer cualquier cosa. Esto fue algo que realmente se me quedó grabado”, JLo acaparó todas las portadas con las fotografías publicadas por Daily Mail donde se les ve a Jennifer y Ben a bordo de una camioneta SUV.

People también reportó que durante el fin de semana fueron fotografiados en Montana dirigiéndose a un complejo turístico en donde él tiene una casa, para así disfrutar en una estación de esquí. El auto era manejado por el actor y ella iba en el asiento trasero.

“Jennifer pasó varios días con Ben fuera de la ciudad. Tienen una conexión muy fuerte. Todo ha sido muy rápido e intenso, pero Jenn está feliz”, contó un amigo de los actores a People.

El día sábado ambos fueron vistos llegando a Los Ángeles en un jet privado y en las imágenes que se han hecho públicas hay quienes indican que pareciera que se agarraban de la mano.

‘E! News’ agrega que ‘Bennifer’, como se les conocía cuando tenían un romance oficial, habrían vacacionado en el Yellowstone Club de Montana. “Estaban solos. Solo los dos”, dijo una fuente al portal de noticias.

El acercamiento de ‘Bennifer’

Casi dos décadas después de ponerle fin a su compromiso en 2004, los actores se han dejado ver juntos en diversas ocasiones desde que ella terminó con Alex Rodríguez, el pasado 15 de abril.

Según reportó la revista People, tuvieron un encuentro en la casa de la cantante en Los Ángeles, el pasado viernes 30 de abril, luego que ella regresara de República Dominicana donde estuvo grabando su nueva película “Shotgun Wedding”. Él fue fotografiado llegando en uno de los automóviles de JLo.

“Son amigos. Siempre lo han sido y se han visto durante todos estos años”, explicó la fuente en la publicación. Otro informante agregó que “pasaron tiempo juntos en Los Ángeles durante la semana pasada. Se tienen mucho amor el uno al otro. Siempre se han admirado”.

Eso no fue todo, pues también se cruzaron en la grabación del concierto “Vax Live: The Concert To Reunite The World” realizada el 2 de mayo en Los Ángeles.

A inicios de abril de 2021, Ben Affleck fue uno de los famosos invitados por InStyle para destacar el gran trabajo de la ‘Diva del Bronx’ para la edición de mayo. En esa oportunidad, el actor de ‘Argo’ quiso conocer cómo hace Jennifer Lopez para verse tan hermosa a los 51 años.

“¿Dónde guardas la fuente de la juventud?... ¿Por qué te ves igual que en 2003 mientras yo parezco estar en mis 40?”, le preguntó en el perfil.

Las palabras de su expareja recibieron respuesta y JLo precisó: “¡Ben es gracioso! Él todavía se ve bastante bien también”.

Por el momento ninguno de los dos ha confirmado una posible reconciliación amorosa o si solo son amigos compartiendo tiempo juntos. Jennifer Lopez y Ben Affleck no solo fueron pareja hasta el 2004, sino que trabajaron juntos en en “Gigli “(2003) y “Jersey Girl” (2004).