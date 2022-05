Jennifer Lopez y Ben Affleck están cada más cerca de casarse. Como se sabe, ambos se comprometieron el mes pasado cuando el actor le dio un anillo de compromiso con un diamante verde a la cantante y ella no dudo un segundo en exhibir la pieza a través de su cuenta de Instagram. Bennifer, como es mundialmente conocida la pareja, preparan el matrimonio y esto es lo que se sabe al respecto.

El matrimonio de Bennifer

“Jennifer te dirá que no tiene prisa por casarse, pero sus amigos piensan lo contrario”, reveló una fuente cerca a la mediática pareja a la revista Us Weekly. “La verdad es que si Ben quisiera impulsar esto tan pronto como este verano, estaría totalmente de acuerdo con eso”, agregó el informante.

La fuente agregó que la celebridad del filme Marry Me, de 52 años, “quiere que las formalidades salgan del camino para que puedan comenzar su viaje como marido y mujer más temprano que tarde”, y tiene la intención de tener una gran boda que selle su amor con el actor estadounidense.

“¡Definitivamente quiere una celebración espectacular en algún momento y el dinero no será un problema!”, continuó la fuente. “Ambos están comprometidos a hacer que esto funcione y a dar todos los pasos necesarios para respetar los límites del otro y aprender de sus errores la última vez”.

Jennifer López y Ben Affleck empezaron nuevamente su relación el 2021. (Foto: Getty Images)

La historia de amor de Jennifer Lopez y Ben Affleck

Jennifer Lopez y Ben Affleck se conocieron por primera vez en 2002 en el set de su película Gigli , mientras la cantante de Jenny From the Block todavía estaba casada con Cris Judd . En junio de 2002, JLo solicitó el divorcio de Judd, de 52 años, y comenzó a salir públicamente con el actor de Argo.

Affleck le propuso a Lopez casarse en noviembre de 2003. Sin embargo, la pareja canceló sus nupcias debido a la “atención excesiva de los medios” solo unos días antes de celebrarse la boda que se suponía que tendría lugar en septiembre de 2003. En enero de 2004, se habían separado oficialmente.

La actriz de Maid in Manhattan se casó con Marc Anthony más tarde ese mismo año, y Affleck comenzó a salir con Jennifer Garner. Se casaron el junio siguiente.

Aunque ambos siguieron adelante, Ben Affleck y Jennifer Lopez continuaron hablando positivamente el uno del otro en la prensa. En 2020, el actor de Gone Girl le dijo a The New York Times que pensaba que JLo debería haber recibido una nominación al Oscar por su papel en Hustlers.

Ben Affleck y Jennifer Lopez se han dejado ver en público en varias ocasiones. (Foto: Filippo MONTEFORTE / AFP)

Tanto Ben Affleck como Jennifer Lopez tuvieron hijos después de su ruptura a principios del 2000. El actor comparte tres hijos con Jennifer Garner: Violet, 16, Seraphina, 13 y Samuel, 10, y la cantante comparte dos hijos con Marc Anthony, los gemelos Emme y Maximilian, de 14 años. Lopez y Anthony finalizaron su divorcio en 2014 y Affleck y Garner anunciaron su separación en 2015.

En 2021, la pareja se volvió a conectar. JLo anunció su segundo compromiso con Ben Affleck a través de su boletín informativo On the JLo en abril. “El sábado por la noche, mientras estaba en mi lugar favorito en la tierra (en el baño de burbujas), mi hermoso amor se arrodilló y me propuso matrimonio”, escribió. “Me tomó totalmente por sorpresa y solo lo miré a los ojos sonriendo y llorando al mismo tiempo tratando de entender el hecho de que después de 20 años esto estaba sucediendo de nuevo, literalmente me quedé sin palabras y él dijo: ' ¿es un sí?’ Dije ‘SÍ, por supuesto que es un SÍ’”.

