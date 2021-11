La cantante Jennifer Lopez no solo está completamente enamorada de Ben Affleck , sino que siente que su relación “realmente está destinada a ser”. Esto quedó en evidencia, una vez más, cuando fueron captados por los paparazzi en Los Ángeles. En esta ocasión fueron vistos abrazados y mimándose en plena calle y aquí tenemos todos los detalles de este encuentro con las cámaras el último lunes.

Luego de haber estado filmando durante el otoño su nueva producción ‘The Mother’ en Vancouver, Canadá, JLo tomó un vuelo para celebrar Thanksgiving en familia. Ella llegó a su hogar para pasar el Día de Acción de Gracias con sus hijos Max y Emme y a su novio, quien también se dio tiempo para estar con sus pequeños Violet, Seraphina y Samuel, así como con su exesposa Jennifer Garner.

Cita romántica que terminó en abrazos

Acabado este fin de semana familiar, Jennifer Lopez y Ben Affleck decidieron tener una cena romántica en Beverly Hills, pero algo no salió como esperaban y terminaron siendo captados durante algunos minutos por los paparazzi que siguen cada uno de sus pasos por Estados Unidos.

Todo sucedió en la puerta del exclusivo restaurante ‘Spagos’, en la zona del valet parking. En las imágenes se les puede ver abrazándose y mimándose mientras esperaban por su auto.

Si bien Jennifer Lopez estaba con su cabeza recostada en el pecho del actor de ‘Batman’, este no dudó en pedir a los fotógrafos que hicieran un alto a la toma de imágenes y no se les acercaran demasiado, mientras no dejaban de preguntarles si se iban a casar pronto. “Señores, por favor”, se le escuchó decir en español para pedir un poco de respeto.

Tras decirse algunas cosas al oído, ‘Bennifer’ decidió retirarse del lugar y caminar para buscar su vehículo en el estacionamiento.

Como era de esperarse, la ‘Diva del Bronx’ llegó a la cita con un atuendo que se robó las miradas: un saco largo de piel color crema que la hacía lucir muy sofisticada y unos tacones rojos. Por su parte, Ben Affleck estaba más casual con una camisa en tono gris y llevaba una botella en la mano.

¿Cómo retomaron la relación JLo y Ben Affleck?

‘Bennifer’ volvió a unirse en febrero de 2021 luego que el actor le enviara correos electrónicos mientras JLo estaba en plena crisis con Alex Rodríguez. JLo y el exjugador de béisbol anunciaron el final de su compromiso el 15 de abril. Tras varias semanas de encuentros, Jennifer Lopez y Ben Affleck oficializaron su relación en el cumpleaños 52 de la cantante mientras paseaban en un lujoso yate por el mar Mediterráneo.

Ellos protagonizaron la película ‘Gigli’ en el 2002 donde se enamoraron. En noviembre se comprometieron pero aplazaron su boda en septiembre del 2003, año en el que debutaron juntos en una alfombra roja; sin embargo, el fin de su relación sorprendió a todos en enero del 2004. Luego JLo se casó con Marc Anthony en junio de 2004 y en 2005, el ganador del Oscar lo hizo con Jennifer Garner.