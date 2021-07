Jennifer Lopez y Ben Affleck están viviendo su mejor momento desde que decidieron darse una segunda oportunidad, casi 20 años después de que rompieran su compromiso. Ahora Bennifer 2021, como son conocidos por sus fans, se deja ver sin importarles el qué dirán. Sin embargo, no todos creen en la relación y más bien creen que es una estrategia de marketing.

En los últimos días han circulado varias imágenes en las que el actor y la cantante adoptan las mismas poses que en su primera etapa juntos. Por aquel entonces, ambos trabajaron juntos en el videoclip de Jenny from the Block y que podría explicar las coincidencias con el pasado que se comparten hoy.

La escritora y guionista Cassie St. Onge considera que Bennifer, como es conocida la pareja, estaría trabajando en un posible remake del recordado videoclip. Y, si esto fuese real, lo más posible es que por encima de una segunda oportunidad habría, talvez, una campaña con fines más bien lucrativos.

“Siguiendo con mi teoría, expuesta en el episodio 40 de @bpisdoingherbest, de que JLo y Ben Affleck, alias Bennifer Againifer, alias Jenjamin Lofleck, nos están dando un remake plano a plano de Jenny from the Block para el próximo 20 aniversario de la canción”, ha escrito en un post de Instagram.

Que 20 años no es nada. Al menos para Ben Affleck y Jennifer Lopez. pic.twitter.com/ktIx8Dp3sW — AP (@altapeli) July 27, 2021

“Examinemos las pruebas que he recopilado hasta ahora. Este mes de mayo, Ben fue visto llevando el reloj que JLo le regaló en el video original de JFTB. Al ver esto, mi primer instinto inmediato fue... están rehaciendo el video. ¿Soy una bruja? Sí. ¿Significa eso que tenía razón? Ya veremos”, explicó.

De acuerdo a St. Onge, el primer beso de la pareja tras retomar su romance fue captado por los paparazis en el mismo lugar donde fueron sorprendidos en el videoclip. “Jennifer incluso parece llevar un peinado similar. ¿Esto confirma que estaba en el camino correcto? Todavía no. Dije: “Llámame cuando estén juntos en un yate. Ahí es cuando lo sabré”, explicó en su teoría.

“¡Pues adivina lo que ha pasado! Ben, Jen, yate, bikini. Besos [...] supongo que lo sabremos cuando salga el video, que ahora estoy 98% seguro que debe estar sucediendo. Si alguien ve a Ben poniendo gasolina en el coche de Jen, que me llame inmediatamente”, se lee en la publicación que ha reúne varias fotos del presente y del pasado.

Aunque la autora de la teoría aclara en Instagram que no cree que la relación sea una farsa. “Mucha gente está nerviosa porque si lo que profeticé es cierto, significa que el romance es una farsa. Amigos, no. Eso no es lo que nadie está diciendo aquí. Creo que el romance es tan real como lo fue la primera vez, ¿vale? Estoy aquí por ello y los apoyo. Pero también quiero este video”, concluyó la guionista.