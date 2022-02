Jennifer Lopez no oculta el gran amor que siente por Ben Affleck , con quien se animó a tener una segunda oportunidad para su historia de amor. Esta nueva edición de ‘Bennifer’ es algo que valora y califica de “milagro”. Aquí te contamos más detalles de todo lo que dijo JLo.

Febrero no solo es el mes de San Valentín, sino que es especial para la ‘Diva del Bronx’ pues estrenó ‘Marry Me’ (Cásate conmigo), la comedia romántica que protagoniza con Maluma y Owen Wilson. Durante las entrevistas de promoción, ella no solo habló de la película, sino que también se animó a responder algunas interrogantes sobre su vida sentimental.

La importante de su papel en ‘Marry Me’

En la producción, Jennifer Lopez da vida a Kat Valdez, una famosa cantante y actriz, a la que su novio (interpretado por Maluma) deja plantada en el altar del Madison Square Garden. Este no fue cualquier papel para ella.

“He volcado todo lo que soy en este personaje. En los momentos más emocionales y vulnerables me tenía que decir a mí misma: ‘Es tu vida, sabes lo que es y lo que se siente, lo que significa ser actriz y cantante, lo que supone crear una marca y vivir con ese tipo de celebridad moderna’. Simplemente tuve que permitirme a mí misma ser tan honesta como fuera posible”, reveló a ‘Mujer hoy’.

Además, JLo sabe, al igual que su personaje, “lo que significa ese tipo de escrutinio público sobre tu intimidad. Sé lo que es caerte ante un estadio lleno de gente y lo que es subirte a un escenario después de una ruptura, tener que ir a un programa de televisión o un rodaje al día siguiente sin que nadie se entere de lo que estás sufriendo. Forma parte de lo que es ser artista. No siempre tienes un buen día, pero tienes que salir y poner tu mejor cara. Esta película es como mirar entre bambalinas de la cultura de la celebridad”.

Jennifer Lopez posó muy romántica con Ben Affleck y también al lado de Maluma, con quien protagoniza 'Marry Me' y es su pareja en la ficción. (Foto: AFP)

El valor de su segunda oportunidad con Ben Affleck

Fue justamente en esta entrevista que Jennifer Lopez habló sobre la historia de amor que vive actualmente con Ben Affleck y se animó a responder por qué las segundas oportunidades causan tanta fascinación, pues su personaje en ‘Marry me’ se permite volver a amar con un profesor de instituto interpretado por Owen Wilson.

“Creo que es porque la mayoría de la gente no las tiene. En la vida, las segundas oportunidades son raras y escasas. Siempre esperas poder tener alguna, aunque tienes suerte si te llega siquiera la primera, así que imagínate disfrutar de una segunda oportunidad. Realmente es un milagro”, aseguró.

Además, hablo de ‘On my way’, canción que interpreta para la película y que su novio Ben Affleck utilizó para musicalizar un video sorpresa que le hizo por San Valentín con fotos inéditas de sus romances.

“Me encanta esta canción. Los errores son todas las lecciones que tenías que aprender para llegar adonde estás. Yo me identifico con eso a un nivel muy personal. Y creo que a la mayoría de las personas les pasa lo mismo. Somos humanos y cometemos errores. Y desde luego, cometemos errores en nuestras vidas privadas y en nuestras relaciones”, indicó sobre el tema en el que se le escucha decir “Cada desamor era un camino de baldosas amarillas que me llevaba directamente a casa. Nunca me perdí, solo estaba de camino, de camino hacia ti”.

Luego de esto Jennifer Lopez agregó que “Te suelen decir que ser actriz, construir una carrera, criar a tus hijos será difícil. Y es cierto. Todas esas cosas son muy difíciles. Pero nadie te dice que la cosa más difícil que harás en tu vida será tener una relación con otra persona. Aprender a confiar, a tener intimidad, a ser tú misma con otra persona. Es lo más difícil de todo. Porque en eso consiste realmente todo esto: en ser capaz de dejar que alguien entre en tu vida, de quererle y dejar que te quiera”.

¿Cómo retomaron la relación JLo y Ben Affleck?

‘Bennifer’ volvió a unirse en febrero de 2021 luego que el actor le enviara correos electrónicos mientras JLo estaba en plena crisis con Alex Rodríguez. JLo y el exjugador de béisbol anunciaron el final de su compromiso el 15 de abril. Tras varias semanas de encuentros, Jennifer Lopez y Ben Affleck oficializaron su relación en el cumpleaños 52 de la cantante mientras paseaban en un lujoso yate por el mar Mediterráneo.

Ellos protagonizaron la película ‘Gigli’ en el 2002 donde se enamoraron. En noviembre se comprometieron pero aplazaron su boda en septiembre del 2003, año en el que debutaron juntos en una alfombra roja; sin embargo, el fin de su relación sorprendió a todos en enero del 2004. Luego JLo se casó con Marc Anthony en junio de 2004 y en 2005, el ganador del Oscar lo hizo con Jennifer Garner.