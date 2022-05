Jennifer Lopez y Ben Affleck encontraron la forma perfecta de saludar a sus seguidoras en el Día de la Madre. La pareja del momento en Estados Unidos es la protagonista de un video publicado por JLo y que fue sacado del ‘baúl de los recuerdos’ y compartido este domingo 8 de mayo. Aquí todos los detalles de la felicitación de ‘Bennifer’ a todas sus seguidoras.

MÁS INFORMACIÓN | Jennifer Lopez: los planes junto a Ben Affleck sobre traer un hijo al mundo

Hace unos días fue ella misma la que confirmó al mundo entero que el actor de ‘Batman’ le había entregado un millonario diamante verde para pedirle, en segunda ocasión, que se convierta en su esposa, tal como sucedió en 2002. Han pasado 20 años desde la primera vez que se comprometieron y ahora están más unidos que nunca disfrutando de su gran ‘familia mezclada’ al lado de los hijos que tuvieron en sus anteriores relaciones.

El saludo por el Día del Madre

Jennifer Lopez es madre de Max y Emme (14 años), los mellizos fruto de su matrimonio con Marc Anthony. Por su parte, Ben Affleck tuvo tres hijos con Jennifer Garner, Violet (16), Seraphina (13), Samuel (10), quienes se llevan muy bien con la ‘Diva del Bronx’.

“Feliz Día de la Madre a todas las mamás por ahí!!!”, escribió la cantante junto a un video en el que aparece mandando saludos con su novio.

Las imágenes que utilizó Jennifer Lopez son antiguas y corresponden a la primera vez que mantuvieron una relación. En ellas se escucha decir al locutor “La pareja más sexy de Hollywood” en un partido de baloncesto, mientras ellos sonríen y desean un feliz día a todas las mamás del mundo.

Video de Jennifer Lopez y Ben Affleck

La historia de Bennifer 2021

Jennifer Lopez y Ben Affleck empezaron a verse de nuevo el 2021, después de que la autora de éxitos como “Jenny from the Block” terminara su compromiso con la exestrella de los Yankees Alex Rodríguez y que el actor y productor acabara su relación con la actriz española Ana de Armas.

La pareja, apodada “Bennifer 2021″, se ha dejado ver desde entonces en alfombras rojas y paseos en público por el mundo, solos o acompañados de sus respectivos hijos: Jennifer Lopez tuvo dos con su exesposo, el cantante Marc Anthony; y Ben Affleck tres con su expareja, la actriz Jennifer Garner.

JLo, de 52 años, y Ben Affleck, de 49, comenzaron a salir a mitad de 2002 y se comprometieron ese mismo año, pero pospusieron la boda y finalmente la cancelaron en 2004, aunque han asegurado que su amistad se mantuvo a lo largo de los años antes de que se dieran una segunda oportunidad.

Cómo fue la pedida de mano de JLo

La propia Jennifer Lopez se encargó de revelar los detalles ocultos de su mágica noche y cómo 20 años después, quien más ama la sorprendió con un diamante verde, su color de la suerte: “¿Alguna vez imaginaste que tu mayor sueño podría hacerse realidad?”.

“El sábado por la noche, mientras estaba en mi lugar favorito en la tierra (en el baño de burbujas), mi hermoso amor se arrodilló y me propuso matrimonio (...) Me tomó completamente por sorpresa, así que le miré fijamente a los ojos, riendo y llorando al mismo tiempo, haciendo lo posible para comprender el hecho de que 20 años después, todo volviera a suceder. Me quedé literalmente sin palabras. Entonces me preguntó… ‘¿Eso quiere decir que sí?’”, escribió JLo en una carta a sus fans difundida en su página oficial.