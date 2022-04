Jennifer Lopez y Ben Affleck están nuevamente comprometidos a 20 años de la primera vez que el actor le pidió que sea su esposa. Para esta segunda ocasión él pensó en todo para que sea mágico y no solo eligió el color favorito de su amada para el anillo de compromiso, sino también el lugar que ella más disfruta: su baño de burbujas. Y es que la propuesta con un diamante verde llegó en ese ambiente de su casa y estando únicamente los dos. “¿Alguna vez imaginaste que tu mayor sueño podría hacerse realidad?”, escribió para dar inicio al despliegue de detalles que aquí te resumimos.

Si bien la noticia del compromiso se dio a conocer el 8 de abril cuando JLo anunció en Twitter que tenía una “historia muy emocionante y especial para compartir”, hoy se sabe con exactitud lo que hizo el protagonista de ‘Batman’ para crear un momento mágico y recibir el “sí”.

Cómo fue la pedida de mano de JLo

Para esta ocasión, Ben Affleck eligió un enorme diamante verde en una banda plateada que ha sido catalogado como “muy raro” por los expertos y que posee un significado especial para la cantante, pues “el verde es mi color de la suerte (...) hay muchos momentos en mi vida en los que sucedieron cosas increíbles cuando vestía de verde”. Él no solo pensó en este detalle, sino en buscar también en su lugar preferido para hacerlo.

“El sábado por la noche, mientras estaba en mi lugar favorito en la tierra (en el baño de burbujas), mi hermoso amor se arrodilló y me propuso matrimonio”, escribió JLo en una carta a sus fans difundida en su página oficial.

Lynda Lopez, hermana de Jennifer Lopez, compartió orgullosa la feliz noticia y mostró cómo es el anillo con diamante verde. (Foto: Instagram | lyndalopez08)

Esto no se lo esperaba y las lágrimas no tardaron en llegar: “Me tomó completamente por sorpresa, así que le miré fijamente a los ojos, riendo y llorando al mismo tiempo, haciendo lo posible para comprender el hecho de que 20 años después, todo volviera a suceder. Me quedé literalmente sin palabras. Entonces me preguntó… ‘¿Eso quiere decir que sí?’”.

Jennifer Lopez señaló, según reporta E! News que si bien la propuesta de matrimonio “no era nada lujosa”, era “la cosa más romántica” que podría haber imaginado. “Solo una tranquila noche de sábado en casa, dos personas prometiendo estar siempre ahí el uno para el otro. Dos personas muy afortunadas que tuvieron una segunda oportunidad en el amor verdadero”, escribió JLo.

Cómo se siente JLo tras su compromiso

“JLo está extasiada y ansiosa por ser su esposa (...) Ella cree que es amor verdadero y que estaba destinado a ser (...) Ella está tan emocionada y sus amigos y familiares están muy felices”, reveló una fuente cercana a JLo en exclusiva a E! News.

El informante también habló sobre su “diamante de color favorito” y cómo fue la propuesta que realizó Ben Affleck para estar juntos el resto de sus vidas.

Aseguró que la pareja trató de mantener la noticia “en privado durante el mayor tiempo posible” y describió el compromiso como “un momento muy íntimo, solo para ellos dos. La propuesta fue discreta pero muy significativa. Ben quería que el anillo fuera sentimental y puso mucho trabajo en ello”.

¿Cómo retomaron la relación JLo y Ben Affleck?

‘Bennifer’ volvió a unirse en febrero de 2021 luego que el actor le enviara correos electrónicos mientras JLo estaba en plena crisis con Alex Rodríguez. JLo y el exjugador de béisbol anunciaron el final de su compromiso el 15 de abril. Tras varias semanas de encuentros, Jennifer Lopez y Ben Affleck oficializaron su relación en el cumpleaños 52 de la cantante mientras paseaban en un lujoso yate por el mar Mediterráneo.

Ellos protagonizaron la película ‘Gigli’ en el 2002 donde se enamoraron. En noviembre se comprometieron pero aplazaron su boda en septiembre del 2003, año en el que debutaron juntos en una alfombra roja; sin embargo, el fin de su relación sorprendió a todos en enero del 2004. Luego JLo se casó con Marc Anthony en junio de 2004 y en 2005, el ganador del Oscar lo hizo con Jennifer Garner.