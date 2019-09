La cantante Jennifer Lopez se encuentra inmersa en la gira promocional de su película “Hustlers” –Las estafadoras de Wall Street su título en español- y recientemente estuvo en el programa “Despierta América”, donde recordó su infancia en el Bronx.

Durante su entrevista, a la que asistió con un atuendo totalmente negro, le mostraron como luce en la actualidad la casa donde creció. Como no podía ser de otra forma, la diva del Bronx se emocionó al recordar sus orígenes.

Entre risas, la actriz rememoró algunas de las travesuras que hacía cuando se escapaba a escondidas por la ventana para que su madre no se diera cuenta.

"Mi cuarto está en la parte de atrás. Yo trepaba por ahí para salir sin que mi mamá se diera cuenta", recordó JLo.

Por si fuera poco, Jennifer Lopez también dijo que llevó a sus hijos Max y Emme, fruto de su relación con Marc Anthony, a recorrer las calles en las que creció para que sepan de donde viene.

Por otro lado, Jennifer Lopez reveló –en el programa “Un nuevo día”- su deseo por tener hijos con su prometido, el exbeisbolista Álex Rodríguez.

“A mí me encantan los niños, me encantan. Eso es lo mejor de mi vida, esos niños. Si Dios me bendice otra vez, sería increíble para mí”, dijo Lopez.