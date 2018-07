Jennifer Lopez recibirá un reconocimiento por sus dos décadas de trayectoria musical en la próxima ceremonia de los MTV Video Music Awards, que se llevará a cabo en Nueva York.

La cadena anunció Jennifer Lopez, quien también cantará en el espectáculo, recibirá el Premio Michael Jackson Video Vanguard el próximo 20 de agosto en el Radio City Music Hall.

La estrella neoyorquina de origen puertorriqueño, cuya última actuación en los MTV Video Music Awards fue en el 2001, tiene en su haber éxitos como ‘Let’s get loud’, ‘Waiting for Tonight’, ‘I'm Real’ y ‘Jenny From the Block’.

Entre los artistas que han recibido el premio Michael Jackson Video Vanguard se encuentran Madonna, Guns N' Roses y Beyonce.

Como se recuerda, Jennifer López tiene dos nominaciones en los MTV Video Music Awards por su colaboración con Cardi B en 'Dinero', que también incluye a DJ Khaled.