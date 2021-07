Jennifer Lopez tiene al amor como su nueva motivación y está más entusiasmada que nunca gracias al retorno de ‘Bennifer’. En días en que vive al máximo su romance con el actor Ben Affleck , con quien volvió a salir tras 17 años, disfruta de la compañía de sus hijos Max y Emme y se deja ver abrazada y derrochando complicidad con el dueño de su corazón, la cantante también está cosechando más éxitos en el campo musical gracias a su nuevo tema ‘Cambia el Paso’, el que acaba de presentar oficialmente junto al puertorriqueño Rauw Alejandro. Este llega en el mejor momento para dejar en claro que la vida se trata de “hacer lo que te hace feliz”.

La ‘Diva del Bronx’ acaparó titulares durante el fin de semana del 4 de julio donde aprovechó las celebraciones del Día de la Independencia de los Estados Unidos para primero dar un paseo familiar por el parque temático de Los Simpson en Universal Studios. Ahí estuvo junto a los niños de 13 años que tuvo con su exesposo Marc Anthony y de un invitado muy especial, el pequeño Samuel, el menor de los hijos del actor de ‘Batman’ con su exesposa Jennifer Garner. Además, se dio una romántica escapada a la exclusiva zona de los Hamptons, en Long Island, Nueva York, donde JLo tiene una casa que está muy cerca a la de su expareja Alex Rodríguez.

Ben Affleck and Jennifer Lopez spotted strolling in the Hamptons https://t.co/eAfE7DyvBa pic.twitter.com/yRlwJEtmw8 — Page Six (@PageSix) July 5, 2021

El poderoso mensaje de ‘Cambia el Paso’

Adicional al derroche de amor que se pudo observar en las fotos captadas por los paparazzi de ‘Page Six’, el lunes 5 de julio fue la fecha elegida por Jennifer Lopez para el lanzamiento oficial de ‘Cambia el Paso’. Sobre el tema junto a Rauw Alejandro, la cantante de 51 años aseguró que esconde un poderoso mensaje: “Se trata de amarse, y hacer lo que te hace feliz”. Esto fue aplaudido por sus seguidores quienes celebran que se haya dado una segunda oportunidad junto a Ben Affleck, de 48.

Y es que muchos relacionaron algunas frases de la canción como “ella está mejor sin él” o “ahora quiere fuego entre sus labios, él no merece tenerla en sus brazos” al fin de la relación de JLo con Alex Rodríguez.

“El mensaje y la letra de este tema, para mí y en este momento de mi vida, trata mucho sobre sentirte empoderado, sentirte fuerte, amarte, hacer las cosas correctas para mí y es lo que siento que todos deberían hacer, amarse a uno mismo y hacer lo que realmente te haga feliz. Si algo no se siente bien... ‘Cambia el paso’, continúa, que no te dé miedo hacer ese cambio. Siento que muchos de nosotros nos quedamos en situaciones que a veces no somos felices o no se siente bien, ‘algo está mal aquí' y nos quedamos por el miedo al cambio y por eso creo que me encanta esta canción, porque se trata sobre cambiar. A veces solo hay que dar un paso, solo da un paso”, explicó la también actriz.

En la entrevista con Univision, Jennifer Lopez también puso énfasis en que su nuevo tema ‘Cambia el Paso’ trae un mensaje de empoderamiento para aquellas personas que están en una mala situación y no cambian su vida por miedo, quitándose así la posibilidad de seguir avanzando después de cualquier problema.

“Nunca ha habido un momento en el cual yo haga una canción y que no me sienta emocionalmente conectada con ella. Realmente me conecto, de otra manera no pudiera cantarla, me pregunto ‘¿por qué la estoy cantando?’ especialmente en este momento de mi carrera. Siempre tienen que ocurrir dos cosas: primero me tiene que tocar líricamente, es más sobre la letra primero porque emocionalmente tengo que conectarme con lo que voy a cantar, y el tipo de ritmo y beat, porque soy bailarina, así sea una balada aún debe de tener una emoción, un ritmo que me provoque y logre mover mi cuerpo. Esas dos cosas para mí son muy importantes, concluyó Jennifer Lopez quien mostró más bella y llena de amor propio que nunca mientras comparte sus días con Ben Affleck.