Jennifer López es una artista de gran trayectoria que siempre se preocupa por brindar un espectáculo de calidad. Además de su excepcional voz, las coreografías que realiza son llamativas por el dinamismo e intensidad que desprenden, pero todo apunta a que la cantante no solo tendría en cuenta aspectos de talento solamente para escoger a su equipo de baile, sino también detalles como su signo zodiacal.

De acuerdo al testimonio de una ex bailarina de su elenco, la cantante del Bronx no solo elegiría personalmente a los que van a realizar sus coreografías en los conciertos, sino que buscaría a los más capaces que no sean del signo Virgo, ya que los consideraría ‘cuadriculados y sumamente estructuradas’, características que López no consideraría oportunas para un equipo de danza, según afirma Upsocl.

Según el mismo medio, Jennifer se encargaría de preguntar la fecha de los postulantes antes del inicio del casting de baile y si es que nacieron entre el 24 de agosto y el 23 de septiembre quedan descartados automáticamente, sin importar lo talentoso que fueran.

Al parecer, López tendría esa actitud fría y directa para elegir a sus bailarines oficiales. Así pues, les da las gracias por participar y se despide de ellos, pues su ‘criterio astrológico’ sería sumamente importante como los otros detalles que cuida de su espectáculo musical.

