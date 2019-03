Jessica Canseco, la mujer señalada como la amante de Álex Rodríguez, rompe su silencio y responde vía Twitter

No todo es felicidad. Luego que Jennifer Lopez y Álex Rodríguez hicieran público su compromiso, un ex colega del beisbolista lo acusó de haber sido infiel a la ‘diva del Bronx’ con su ex esposa, Jessica Canseco, Ahora, ella se defiende.

A través de sus redes sociales, Jessica Canseco negó rotundamente las acusaciones de su ex esposo, José Canseco, quien había asegurado que Álex Rodríguez mantenía una relación secreta con ella.

La actriz y empresaria utilizó su cuenta de Twitter para responder a su ex esposo y aseguró que no durmió con el prometido de Jennifer Lopez. Además, dijo que es amiga de la pareja.

"¡Esas acusaciones que José está haciendo no son ciertas! Conozco a Alex desde hace muchos años y hace más de 5 años que ni siquiera lo he visto. Ciertamente no dormí con él. Soy amiga de él (Álex Rodríguez) y de Jennifer", aclaró Jessica Canseco en su mensaje en Twitter.

Este es el mensaje de Jessica Canseco negando una relación con el prometido de Jennifer Lopez. (Foto: Twitter)

"De hecho, ni siquiera me meto a Twitter. Tuve que descargar la aplicación de nuevo y no veo televisión y no tenía idea de que esto estaba pasando. La última vez que vi a Alex, estaba con Torrie (Wilson) y llevé a mi novio a cenar. Solo somos amigos", agregó.

Este es el mensaje de Jessica Canseco negando una relación con el prometido de Jennifer Lopez. (Foto: Twitter)

Jessica Sekely, nació en Ohio, Estados Unidos, hace 46 años, adoptó el apellido de su famoso ex esposo, con quien estuvo casada entre los años 1996 y 1999. Tras separarse, ella se volvió a casar, pero decidió mantenerse como Jessica Canseco.

Pese a las declaraciones del ex deportista, Jennifer Lopez y Álex Rodríguez decidieron vivir su felicidad y compartieron en sus redes sociales las fotografías de la romántica pedida de mano en la playa.



