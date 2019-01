Jennifer López: "Cuando eres mujer te preguntan por qué tienes éxito"

Jennifer López es actriz, cantante, empresaria, productora musical y mucho más. La popular JLo tiene más de 20 años de carrera con un éxito indiscutible.

La filántropa de 49 años protagoniza la portada de la edición de febrero de la revista Harper's Bazaar y reveló algunos detalles de su vida profesional y el machismo que impera en la industria del espectáculo.

Jennifer López revela que se enfrenta a la siguiente pregunta más veces de las que le gustaría por su condición de mujer: "¿Por qué tiene éxito?". La empresaria indica que “nunca le haría la misma pregunta a un hombre”.

"Lo que pasa con la gente, especialmente con las mujeres, es que puedes tener 12 personas que te dicen que eres increíble, pero la persona que te critica... esa es la voz que se te queda en la cabeza...", indica Jennifer López.

"Hasta que dices: 'Espera, no estoy mintiendo'. He hecho esto durante mucho tiempo. No es un error. Trabajé duro para estar aquí. ¿Y sabes qué? Felicidades, a mí misma. No de una manera arrogante", señala.

La cantante también negó ser una diva que exige velas blancas y muebles en su camerino. "Estás tratando de hacerlo lo mejor posible y la gente trata de hacerte creer que no eres una buena persona, o que eres una diva", manifiesta Jennifer López.

Cabe indicar que Jennifer López tiene una carrera formada por ocho discos en estudio. El primero de ellos salió a la venda en 1999 con el nombre de "On The". Actualmente tiene más de 18 millones de discos vendidos.