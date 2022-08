Después de su romántica luna de miel en Europa, Jennifer Lopez y Ben Affleck se tomarán un tiempo separados para concentrarse en sus proyectos personales. Es aquí donde surge la pregunta: ¿Qué harán para no perder la conexión y mantener viva la ‘llama del amor’. Aquí los detalles que se conocen hasta el momento, luego de su sorpresiva boda en Las Vegas el pasado 16 de julio.

Han pasado apenas dos semanas desde que JLo se puso el vestido de novia y se juraron amor eterno; sin embargo, ambos son celebridades con una recargada agenda de trabajo y proyectos personales que deben atender.

Las razones del distanciamiento de ‘Bennifer’

Según reveló una fuente cercana a Jennifer Lopez a Hollywood Life , Ben Affleck regresó a Los Ángeles mientras la actriz se quedó en Europa con sus hijos Max y Emme. El hecho de estar separados no es algo que la asuste, sino que ayuda a fortalecer su amor.

“Lo único que hace que su relación sea tan única es que saben más que nadie las exigencias que conlleva hacer lo que hacen”, dice la fuente citada por este medio estadounidense.

“Estar separados tan pronto después de su boda no es lo ideal, pero saben que tienen toda la vida por delante. De hecho, creen que pasar tiempo separados los hace más fuertes y es perfecto porque cuando están separados, están ganando una cantidad extrema de dinero. Es una situación en la que ambos ganan”, aseguró el informante.

Jennifer Lopez y Ben Affleck confirmaron su matrimonio en Las Vegas con unas fotografías inéditas. (Foto: onthejlo.com)

Qué harán para que la distancia no los afecte

Esta no es la primera vez que Jennifer Lopez y Ben Affleck tienen que separarse desde que retomaron su relación luego de 17 años; sin embargo, que suceda a pocos días de su matrimonio llama la atención. Para sortear la distancia, la ‘Diva del Bronx’ tiene la clave.

“Siempre están hablando, enviándose mensajes de texto, haciendo FaceTiming (videollamada) e incluso grabando cuando están separados trabajando. Y el tiempo que pasan separados hace que volver a reunirse sea mucho mejor. A JLo le encanta el hecho de saber que su esposo estará allí para ella sin importar lo que pase”, agregó la fuente.

Además, recalcó que ambos “entienden completamente que habrá momentos en los que no siempre podrán estar juntos. Es algo que ambos han reconocido y discutido extensamente a lo largo de su relación, por lo que no es nada nuevo. Claro, estar separados tan pronto después de su boda no es lo ideal. Pero saben que tienen toda la vida por delante y disfrutan cada minuto del viaje”.

La historia de Bennifer

Jennifer Lopez y Ben Affleck empezaron a verse de nuevo el 2021, después de que la autora de éxitos como “Jenny from the Block” terminara su compromiso con la exestrella de los Yankees Alex Rodríguez y que el actor y productor acabara su relación con la actriz española Ana de Armas.

La pareja, apodada “Bennifer 2021″, se ha dejado ver desde entonces en alfombras rojas y paseos en público por el mundo, solos o acompañados de sus respectivos hijos: Jennifer Lopez tuvo a Max y Emme con su exesposo, el cantante Marc Anthony; y Ben Affleck tres con su expareja, la actriz Jennifer Garner: Violet Anne, Seraphina Rose y Samuel.

JLo, de 52 años, y Ben Affleck, de 49, comenzaron a salir a mitad de 2002 y se comprometieron ese mismo año, pero pospusieron la boda y finalmente la cancelaron en 2004, aunque han asegurado que su amistad se mantuvo a lo largo de los años antes de que se dieran una segunda oportunidad.

Finalmente lograron concretar su historia de amor el 16 de julio de 2022 mediante una íntima ceremonia en A Little White Wedding Chapel, de Las Vegas.