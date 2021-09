Desde que decidieron darle una segunda oportunidad a su historia de amor tras 17 años separados, Jennifer Lopez y Ben Affleck vienen regalando momentos inolvidables a sus seguidores y a los fotógrafos que siguen al milímetro cada uno de sus pasos. Hace unos días pasearon su amor por la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia y al retornar a Estados Unidos no se perdieron la MET Gala 2021, donde se robaron todos los flashes protagonizando un apasionado beso, pero con un detalle que llamó la atención: llevaban mascarillas puestas.

Considerada la pareja del momento en Hollywood, ‘Bennifer’ llegó al máximo evento de la moda del Museo Metropolitano de Nueva York (MET) acorde a la temática “In America: a Lexico of fashion” (En América: un léxico de la moda) y vistiendo bajo la firma de Ralph Lauren, cumpliendo así con el homenaje a los momentos icónicos de la cultura estadounidense.

Jennifer y su imponente look

Si bien llegaron juntos, Ben Affleck (49 años) dejó que su novia Jennifer Lopez (52) sea la gran protagonista de la noche y desfilara sola luciéndose como una ‘cowgirl’ con su increíble vestido largo con pronunciado escote. El diseño se combinó con sombrero negro y una chaqueta de piel sintética.

Luego de derrochar estilo, glamour y sensualidad frente a los fotógrafos, la ‘Diva del Bronx’ se reencontró con su pareja dentro la fiesta para regalar un momento mágico y mostrarse de lo más acaramelados.

Jennifer Lopez hizo un guiño a la herencia norteamericana al convertirse en una 'cowgirl' en la MET Gala 2021. (Foto: Mike Coppola/Getty Images)

Beso en la MET Gala 2021

Si bien Jennifer Lopez impactó con su atuendo, Ben Affleck no se quedó atrás y llevó un esmoquin de color negro también de Ralph Lauren. Además, las celebridades respetaron los protocolos sanitarios por la pandemia de COVID-19 y usaron sus mascarillas de rigor.

Fue justamente estas las que estuvieron presentes en el momento más apasionado de ‘Bennifer’ durante la noche del lunes, pues protagonizaron un romántico beso frente a las cámaras, pero sin quitarse la protección del rostro.

Ben Affleck y Jennifer Lopez celebraron la MET Gala 2021con un beso usando mascarillas. (Foto: Jamie McCarthy/MG21/Getty Images)

La semana pasada Jennifer Lopez y Ben Affleck también aparecieron juntos en el Festival de Cine de Venecia, donde el actor presentó su nueva película, “The Last Duel”, que coprotagoniza con Matt Damon y con dirección de Ridley Scott. Durante su paso por el Palacio de Cine del Lido no solo se mostraron cómplices, sino que cautivaron besándose y susurrándose cosas al oído, mientras los fotógrafos no dejaban de capturar cada movimiento.