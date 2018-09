Jennifer Lopez confesó que se rompió un diente en pleno concierto

La cantante y actriz Jennifer Lopez acaba de hacer una de sus más sinceras confesiones sobre lo que pasa en tarima. La diva de la música reveló que se rompió un diente frontal durante uno de sus conciertos.

En entrevista para el programa de televisión Entertainment Tonight, Jennifer Lopez contó cuál fue uno de los momentos más bochornosos que le ha pasado sobre un escenario. Ella dijo lo siguiente:

"Oh, sí, he hecho tantas cosas en el escenario, pero siento que tengo ángeles que me protegen cuando estoy actuando porque a veces hago cosas muy locas en mis shows. Es por esto que tengo hematomas todo el tiempo y en todas partes”, contó Jennifer Lopez.

“Me he roto el diente en el escenario y aun así terminé el show", agregó la intérprete de 49 años.

Jlo contó que cuando se rompió el diente fue detrás del escenario y preguntó a sus compañeros si podía continuar el espectáculo. “Ni siquiera yo estaba segura de que fuera apropiado terminar el espectáculo. Le pregunté a mi equipo: '¿Puedo cerrar el show así?', y me dijeron 'sí, por supuesto, es un trozo pequeño”.

Tras las recomendaciones de su equipo de producción, Jennifer Lopez demostró su profesionalismo y regresó al escenario para continuar con su show para después acudir al dentista.

Por otro lado, a través de su cuenta de Instagram, Jlo confirmó que tendrá una serie de conciertos en Las Vegas. “Las Vegas, ¡estoy de vuelta! Lo haremos una vez más y les daré lo mejor de ‘All I Have’. No puedo creer que tendremos 15 presentaciones más”, manifestó la ‘diva del Bronx’.