El dormir solo tres horas al día no es sano para nadie y eso lo sabe muy bien Jennifer Lopez a quien el esfuerzo por convertirse en una gran cantante y actriz no solo le trajo alegrías, sino también duros episodios como el que acaba de revelar. La novia de Ben Affleck reveló que sufrió un ataque de pánico cuando tenía 20 años. Aquí los detalles contados por JLo.

MÁS INFORMACIÓN | Jennifer Lopez y Ben Affleck: revelan cuándo podría ser su boda

En días en los que se habla de un posible boda este año, luego que una fuente cercana contara a la revista Us Weekly que “Jennifer te dirá que no tiene prisa por casarse, pero sus amigos piensan lo contrario (...) La verdad es que si Ben quisiera impulsar esto tan pronto como este verano, estaría totalmente de acuerdo con eso”, la popular ‘Diva del Bronx’ se abrió con sus seguidores para tocar un importante tema relacionado a la salud.

El ataque de pánico de Jennifer Lopez

Con el paso del tiempo, JLo aprendió la importancia de dormir correctamente y hoy pasa entre siete y nueve horas en la cama cada noche; sin embargo, esto no siempre fue así. La cantante de 52 años habló sobre sus hábitos de sueño en su web ‘On The JLo’ y lo que le pasó a finales de la década de los 90.

“Hubo una época de mi vida en la que solía dormir de tres a cinco horas por noche. Estaba todo el día en el set y toda la noche en el estudio, y los fines de semana hacía giras y grababa videos. Tenía más de 20 años y me creía invencible”, contó tal como detallan desde el ‘Daily Mail’ .

Sin embargo, todo cambió luego de que sufriera un ataque de pánico paralizante. “Estaba sentada en una caravana y todo el trabajo y el estrés que conllevaba, junto con la falta de sueño para recuperarme mentalmente, me afectó. Pasé de sentirme totalmente normal a pensar en lo que tenía que hacer ese día y, de repente, sentí que no podía moverme”, recordó.

La novia de Ben Affleck indicó que estaba “completamente congelada” y que no sabía lo que estaba pasando. “No podía ver con claridad, y entonces los síntomas físicos que tenía empezaron a asustarme y el miedo se agravó. Ahora sé que se trataba de un clásico ataque de pánico provocado por el agotamiento, pero en aquel momento ni siquiera había oído el términ (...) Pensé que me estaba volviendo loca. Le pregunté al médico si me estaba volviendo loca”.

La importancia del sueño para JLo

Luego de ser llevada de emergencia por su guardia de seguridad a un médico, este le dijo que que tenía que dormir de siete a nueve horas por noche, evitar el consumo de cafeína y compaginar el ejercicio con el trabajo.

“Me di cuenta de lo graves que podían ser las consecuencias de ignorar lo que mi cuerpo y mi mente necesitaban para estar sanos y ahí empezó mi viaje hacia el bienestar”, explicó Jennifer Lopez para luego agregar que “el sueño es para mí el secreto de belleza más subestimado que existe”.

“Pienso en el sueño como una pequeña máquina del tiempo. Te acuestas y entras en un espacio en el que te conservas y luego sales como una persona nueva y más joven de lo que eras antes. A veces me despierto y digo: ‘¡Vaya! Acabo de perder 10 años de mi cara’. Eso es lo que una buena noche de sueño puede hacer y se acumula con el tiempo”, escribió la cantante en su página web.

¿Cómo retomaron la relación JLo y Ben Affleck?

‘Bennifer’ volvió a unirse en febrero de 2021 luego que el actor le enviara correos electrónicos mientras JLo estaba en plena crisis con Alex Rodríguez. JLo y el exjugador de béisbol anunciaron el final de su compromiso el 15 de abril. Tras varias semanas de encuentros, Jennifer Lopez y Ben Affleck oficializaron su relación en el cumpleaños 52 de la cantante mientras paseaban en un lujoso yate por el mar Mediterráneo.

Ellos protagonizaron la película ‘Gigli’ en el 2002 donde se enamoraron. En noviembre se comprometieron pero aplazaron su boda en septiembre del 2003, año en el que debutaron juntos en una alfombra roja; sin embargo, el fin de su relación sorprendió a todos en enero del 2004. Luego JLo se casó con Marc Anthony en junio de 2004 y en 2005, el ganador del Oscar lo hizo con Jennifer Garner.