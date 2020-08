A lo largo de sus más de 30 años de trayectoria como artista, Jennifer López no solo ha grabado decenas de canciones que se han convertido en rotundos éxitos, sino que en su faceta como actriz ha tenido la oportunidad de participar en numerosas películas.

Es así que la ‘Diva del Bronx’ ha celebrado el aniversario número 20 del estreno de “The Cell”, una cinta de suspenso psicológico que protagonizó bajo la dirección de Tarsem Singh y que estuvo nominada a los premios Oscar del año 2000 en la categoría de Mejor maquillaje.

López compartió en Instagram una publicación con la que recordó que esta cinta fue la número 12 de su carrera como actriz. “¡No puedo creer que sea el vigésimo aniversario de mi duodécima película #TheCell! Es una de las experiencias más emocionantes que he tenido al hacer una película”, escribió inicialmente.

“Desde la historia hasta los increíbles decorados y vestuario, todo en esta película refleja una mentalidad ilimitada. ¡Celebra conmigo viendo hoy en cualquier lugar que pueda transmitir la película!”, añadió e invitó a sus seguidores a ver el video completo en su canal de YouTube.

Jennifer Lopez cumplió 51 años hace solo unas semanas y continúa trabajando sin descanso. Es así que hace unos días anunció, a través de un video en el que se dirigió a sus fans, que viene preparando un nuevo proyecto artístico, el cual no le había permitido dormir.

“¡Feliz domingo para todos! Es súper temprano para mí, no he descansado en los últimos días y debería dormir. Estoy emocionada por ello, ha sido demasiada adrenalina, no puedo dormir ahora. ¿Quieren saber en lo que estamos trabajando? Si quieren saberlo háganme saberlo en los comentarios”, expresó la cantante en su clip.

Aunque la futura esposa de Alex Rodríguez no dio detalles de su nuevo proyecto, se sabe que la cantante alista una colaboración con el colombiano Maluma, con quien protagoniza la película “Marry me” que está próxima a estrenarse.

