Jennifer Lopez y Álex Rodríguez responden así a rumores de una supuesta separación

Diversos medios internacionales señalaron que Jennifer Lopez y Álex Rodríguez habrían decidido poner fin a su compromiso y no casarse; sin embargo, los famosos se encargaron de responder estos rumores.

Pese a que se decía que su relación atravesaba un difícil momento, la 'Diva del Bronx' y el ex beisbolista desmintieron los hechos con una fotografía donde muestran que están muy enamorados.

La pareja continúa su vida con normalidad y disfrutan de sus fines de semana juntos, así lo demostró Jennifer Lopez quien compartió algunas imágenes junto a su prometido.

Esta fue la fotografía que compartió Jennifer Lopez en Instagram. Esta fue la fotografía que compartió Jennifer Lopez en Instagram. Esta fue la fotografía que compartió Jennifer Lopez en Instagram.

"Sábado", escribió la actriz y cantante junto a una fotografía en la que los famosos aparecen sentados y abrazados en un banco de madera, mientras que Álex Rodríguez le da un tierno beso en la mejilla a su prometida.

Por su parte, el deportista compartió otra postal donde aparecen junto a sus amigos en Waco, Texas. En la imagen JLo y Álex Rodríguez están junto a Joanna Stevens y Chip Gaines, con quienes pasaron una agradable reunión.

Cabe señalar que hace algunas semanas, Jennifer Lopez explicó en el programa de radio “Cubby & Carolina in the Morning” que todavía no han iniciado los preparativos para su matrimonio.

"Todavía no hemos planificado nada, ¡acabamos de comprometernos! Justo después empezamos a trabajar y aún vamos a seguir así el resto del año, así que no sé qué va a pasar. No hemos decidido si vamos a encajarlo en algún momento o vamos a esperar... Realmente no lo sé", reveló en la entrevista.