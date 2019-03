Álex Rodriguez responde a acusaciones de supuesta infidelidad a Jennifer Lopez

Fue hace unas horas que José Canseco, ex beisbolista cubano, acusó a Álex Rodriguez, quien se acaba de comprometer con Jennifer Lopez , de engañar a la cantante con su ex pareja, Jessica Canseco.

José Canseco envió unos mensajes acusando de infidelidad a Álex Rodriguez en Twitter. "Estoy viendo 'World of Dance' y cómo JLo le envía un mensaje a Álex Rodriguez. Lo que no sabe es que él le está siendo infiel con mi ex Jessica", dice uno los mensajes en la red social.

Las acusaciones de Canseco continúan. "Pobre mujer, no tiene ni idea de cómo es él realmente. Yo estaba presente hace unos meses cuando llamó (a Jessica) por teléfono. Álex Rodriguez, deja de ser mi**da engañando a Jennifer Lopez. Te desafío a un combate de boxeo o de artes marciales mixtas cuando tú elijas", sentencia.

Álex Rodriguez usó su cuenta de Instagram para mandar una elegante respuesta a José Canseco y la supuesta infidelidad a Jennifer Lopez.

La pareja de Jennifer Lopez usó las palabras del empresario Warren Buffett para responder. "Un idiota con un plan puede vencer a un genio sin un plan", indica la publicación de Álex Rodriguez.

Jennifer Lopez y Álex Rodriguez publicaron hoy en Instagram las románticas postales del momento en que se comprometieron. Solo queda claro que la relación entre la pareja pasa por su mejor momento.