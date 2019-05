Álex Rodriguez sorprende con imagen de Jennifer Lopez en ropa de casa | FOTOS

Álex Rodriguez , pareja de Jennifer Lopez , acaba de mostrar en Instagram un lado poco conocido de la estrella del espectáculo mundial.

En imágenes se puede ver a Jennifer Lopez con un pantalón de buzo, un pulóver color plomo y una taza de té caliente para combatir el frío. Álex Rodriguez usó una de sus historias de Instagram para realizar la insólita publicación.

Como se recuerda, Álex Rodríguez y Jennifer Lopez se comprometieron hace unos meses. La pareja decidió compartir la noticia con todos sus seguidores de Instagram.

El comentarista deportivo indicó que se sentía muy enamorada de Jennifer Lopez y que guardaba una gran "admiración" con la cantante.

"Todavía no hemos planificado nada, ¡acabamos de comprometernos! Justo después empezamos a trabajar y aún vamos a seguir así el resto del año, así que no sé qué va a pasar. No hemos decidido si vamos a encajarlo en algún momento o vamos a esperar... Realmente no lo sé", reveló Jennifer Lopez en reciente entrevista con el programa radial "Cubby & Carolina in the Morning".