No todos en Hollywood tienen el estatus de Jennifer Lawrence y así lo comprobó Pedro Pascal. Durante una entrevista en 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon', el actor de 'Narcos' reveló que la ganadora del Oscar lo rescató de ser botado de un concierto de U2.

En esta edición del programa de Jimmy Fallon, a la que el chileno había sido invitado, también asistió la actriz. Cuando el conductor le preguntó si se habían saludado, Pascal hizo un pícara confesión.

“No tuve una oportunidad de saludarla, pero si le debo dar las gracias. Ella evitó que me botaran de un concierto de U2. Ella es muy dulce”, explicó el actor.

“Me invitaron a asistir al concierto de la banda, en donde tocaban canciones de The Joshua Tree. David y Dan, los escritores de Game of Thrones me invitaron”, manifestó.

“De alguna manera, ellos tuvieron la suerte de ingresar a un cuarto donde había gente maravillosa, como Jennifer Lawrence, pasando el rato”, añadió.

“Yo fui, fui tan idiota, la vi (a Jennifer Lawrence), nos vimos, tuvimos un momento, y ella me dijo: ¿Narcos, verdad? Me puse tan feliz por dentro, y empezamos a conversar”, relató.

“Y el show comenzó, y luego se abrió un lugar súper, súper especial para ver la presentación, y pensamos (Pascal y los escritores de Game of Thrones) que si nos quedabamos allí, nos dejarían entrar. No teníamos el bracelete verde, o rosado, o lo que sea que se necesitaba para entrar”, dijo entre risas.

“Pero, no nos dejaban entrar, y estaban a punto de botarnos, cuando ella (Jennifer Lawrence), le dijo al guardia: Están con nosotros, y luego nos dejaron entrar. Gracias Jennifer”, finalizó el actor agradeciendo .