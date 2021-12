La actriz Jennifer Lawrence, quien actualmente se encuentra en la dulce espera de su primer hijo con su esposo Cooke Maroney, reveló ser fan de Ariana Grande y agradeció la oportunidad de haber trabajado con ella en la película “Don’t look up”.

En una reciente entrevista con Entertainment Tonight, Lawrence calificó a sus compañeros de reparto (Leonardo DiCaprio, Meryl Streep y Jonah Hill) como grandes actores en la historia; sin embargo, dijo que recordará con más cariño el haber trabajado con Ariana Grande.

“Creo que me impactó aún más estar cerca de Ariana Grande. Es que nuestro mundo no suele mezclarse con el de los músicos, y lo que hace ella me resulta tan diferente”, reveló la actriz luego de calificar a Meryl Streep como “la mejor actriz de la historia”.

“A ver, Meryl Streep es la mejor actriz que ha vivido nunca, y cuando la ves en persona te das cuenta en seguida de eso. No hay dudas”, aseguró Lawrence durante su conversación con el programa.

Asimismo, Jennifer Lawrence aseguró que le gustaría lanzar su propio material discográfico algún día, y que mejor que tener la posibilidad de colaborar con la artista de quien es fan: Ariana Grande.

“Ariana (Grande) y yo sonamos de forma parecida, incluso diría que yo sueno mejor. Pronto se me ocurrirá algo, ya lo verán”, bromeó la actriz que ha participado en sagas como “X-Men” y “Los Juegos del Hambre”.

VIDEO RECOMENDADO

Mira el tráiler oficial de “The Matrix: Resurrection”

Mira el tráiler oficial de "The Matrix: Resurrection"