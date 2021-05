La actriz Jennifer Aniston, recordada por su papel de Rachel Green en la serie “Friends”, se sumó a la lista de famosos de Hollywood que han recibido la vacuna contra la COVID-19. La noticia la confirmó mediante sus redes sociales.

El pasado 6 de mayo, la actriz utilizó su cuenta oficial de Instagram para informar a sus seguidores que recibió la última dosis de la vacuna. La publicación la acompañó con una fotografía suya y un mensaje sobre la salud.

“Completamente vacunada y se siente tan bien. Somos extremadamente afortunados y privilegiados de tener acceso a las vacunas contra la COVID-19 en los Estados Unidos en estos momentos”, empezó en su mensaje Jennifer Aniston.

“Desafortunadamente, ese no es el caso en todas partes... y como sabemos, la salud de uno de nosotros nos afecta a todos. Pensando en quienes no tienen o no tendrán la oportunidad de vacunarse y abrazar a sus amigos y familiares”, añadió en su publicación.

Como era de esperarse, el mensaje de Jennifer Aniston en Instagram recogió más de 3 millones de ‘likes’ y cientos de comentarios que agradecen su preocupación por la falta de vacunas en diversos países del mundo.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que Jennifer Aniston utiliza su voz para que la gente tome conciencia sobre los cuidados contra el coronavirus. En julio de 2020, la actriz compartió la imagen de un amigo que contrajo COVID-19 y permanecía en la cama de un hospital.

