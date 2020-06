Jennifer Aniston reveló lo difícil que fue para ella alejarse de Rachel Green, personaje que la llevó a alcanzar la fama y que interpretó a lo largo de 10 años en la década de los años 90 en la exitosa serie “Friends”, porque se sintió encasillada.

Sus declaraciones las ofreció durante una mesa redonda de Actrices Dramáticas para The Hollywood Reporter , donde compartió con Janelle Monáe, Zendaya, Reese Witherspoon, Helena Bonham Carter y Rose Byrne.

La actriz de 51 años manifestó se agotó al tratar de que la pudieran ver como una actriz de muchos alcances y detalló que no fue hasta que protagonizó “The good girl” (“Una buena chica”) en 2002, al lado de Jake Gyllenhaal, que logró probar que podía hacer ‘algo más’.

“Simplemente te agotas. Quiero decir, no pude dejar de cargar con Rachel Green en mi espalda con nada que hiciera. No pude escapar de ‘Rachel de Friends’, porque además está en todos los canales, todo el tiempo y dices: ‘¡Dejan de poner ese maldito programa!’”, explicó.

“‘Una buena chica’ fue la primera vez que realmente pude deshacerme de lo que fuera el personaje de Rachel y desaparecer en alguien que no lo era. Eso fue un gran alivio para mí”, narró pero admitió que dar este paso no fue tan fácil como pensó.

Y es que cuando por fin lo hizo, no pudo evitar pensar que tal vez todo el mundo estaba en lo correcto y ella en realidad no estaba hecha para la actuación. “Recuerdo el pánico que me invadió, y pensé: ‘Oh Dios, no sé si puedo hacer esto. Tal vez solo soy esa chica en el departamento de Nueva York con las paredes moradas’”, recordó.

Sin embargo, poco a poco Jennifer Aniston se probó a ella misma y al mundo entero que de lo que era capaz y se convirtió en una estrella de Hollywood, y con los años ha mostrado su talento tanto en filmes como “Quiero matar a mi jefe”, o la serie de Apple TV “The Morning Show”, que le valió un premio SAG.

“Luché conmigo misma y con quien era en esta industria para siempre, y constantemente trataba de demostrar que yo era más que esa persona (Rachel). Pero hay tanta libertad en envejecer porque simplemente te deja de importar lo que los demás piensen”, agregó Aniston.

A pesar de los años y el trabajo que le costó deshacerse de su papel de Rachel Green en “Friends”, Jennifer Aniston está lista para regresar al reencuentro que HBO tiene planeado junto a Courteney Cox (Mónica Geller), Lisa Kudrow (Phoebe Buffay), Matt LeBlanc (Joey Tribbiani), Matthew Perry (Chandler Bing) y David Schwimmer (Ross Geller), así como los creadores se la serie, David Crane y Marta Kauffman.

