¡Reencuentro! Jennifer Aniston subió una foto en su cuenta de Instagram en la que aparece al lado de Courteney Cox y Lisa Kudrow. Como se sabe, las actrices mantienen una estrecha relación amical tras protagonizar la aclamada serie estadounidense ‘Friends’.

Jennifer Aniston (‘Rachel’), Courteney Cox (‘Mónica’) y y Lisa Kudrow (‘Phoebe’) sorprendieron a sus seguidores con las cariñosas imágenes en la red social de fotos y videos. Al parecer, ellas posaron tras una cena que organizaron para verse nuevamente.

A solo una hora de la publicación de las imágenes consiguió cerca de dos millones y medio de likes.

Las postales encantaron a sus fans, quienes no solo destacaron su amistad sino que comentaron que quieren ver más de estas reuniones y que esperan el regreso de ‘Friends’ a la televisión. Incluso, algunos de ellos contaron que han visto tantas veces los episodios de la serie que ya perdieron la cuenta.

En torno a una reunión del elenco original de ‘Friends’, Jennifer Aniston señaló anteriormente que “yo siempre he dicho que estoy abierta a participar. No me perdería la oportunidad de volver a compartir momentos con esas cinco personas”.

‘Friends’ es una de las series más populares en la historia del mundo del entretenimiento. Trata sobre un grupo de amigos con buenos y malos momentos, pero con una visión cómica a los hechos más trascendentales de la actualidad. Han pasado 25 años de su estreno, pero sigue en el corazón de todos sus admiradores.