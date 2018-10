Janet Jackson lidera las nominaciones al Salón de la Fama del Rock and Roll de 2019

Janet Jackson —hermana del fallecido ‘Rey del Pop’, Michael Jackson—, Radiohead y The Cure lideran la lista de los 15 nominados al Salón de la Fama del Rock and Roll de 2019, que acaba de darse a conocer.

Junto a ella, completan la nómina: LL Cool J, Def Leppard, Devo, John Prine, Kraftwerk, MC5, Rage Against the Machine, Roxy Music, Rufus and Chaka Kahn, Stevie Nicks, Todd Rundgren y The Zombies.

Los candidatos ahora deben esperar la votación de unos 500 expertos, entre académicos, periodistas, productores y expertos en la industria de la música, que elegirán a los 5 afortunados para que ingresen al Salón de la Fama del Rock and Roll de 2019.

Estos serán anunciados en diciembre y serán incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll durante una ceremonia que está prevista para el 29 de marzo de 2019, la cual se realizará en el Barclays Center en Brooklyn, Nueva York.

Janet Jackson ya había sido nominada en 2016 y 2017, pero no logró alcanzar su inclusión, mientras que de los 15 artistas que figuran en la lista de este año, nueve también habían sido seleccionados anteriormente.