La mediática separación entre Shakira y Gerard Piqué continúa desatando reacciones a un año que la noticia se hiciera público. Esta vez, James Rodríguez sorprendió a más de uno al tomar partido nada menos que a favor del exjugador del Barcelona.

En una entrevista que concedió al portal ‘Semana’, el futbolista colombiano terminó opinando sobre las últimas canciones que lanzó su compatriota donde habla de su ruptura amorosa.

“Fueron duras. Las escuché un poco, pero no, no me gustaron mucho”, empezó señalando el pelotero, quien fue consultado por las estrofas donde se refieren a Piqué. “No, no me asombraron, a las mujeres sí, a mí no”, añadió.

En otro momento, James Rodríguez no dudó en criticar a Shakira al considerar que no debió ventilar sus problemas amorosos y que debió resolver sus diferencias de manera privada por el bienestar de sus hijos.

“No estoy de acuerdo cuando se publican o cuando se dicen cosas de una relación afuera. Se tienen que arreglar adentro, soy partidario de eso”, acotó.

Sobre Gerard Piqué, James aseguró que no tiene nada qué reprocharle. “Hay mucha gente que habla mal de él, por lo que pasó. Pero para mí es buena gente”, enfatizó.