El mismo día que las entradas para “James Bond: No Time to Die”, filme número 25 de la saga y la última aparición de Daniel Craig como el agente 007, salieron a la venta, un grupo de fanáticos ha solicitado que se postergue el estreno de la película, según señaló The Hollywood Repoter.

El filme de James Bond llegará a principios de abril tras su estreno mundial el 31 de marzo en Londres; sin embargo, frente al impacto del coronavirus, un grupo de seguidores exhortó a los productores Eon y a los distribuidores MGM y Universal a que retrasen el lanzamiento de la película.

A través de una carta abierta, los escritores del sitio web MI6-HQ, el mayor blog de fanáticos de James Bond y responsables de varios libros sobre la película –incluida la revista oficial MI6 Confidential-, propusieron que las compañías deberían “poner la salud pública por encima de los calendarios de lanzamiento de marketing”.

Coescrita por James Page, cofundador del sitio web MI6, y David Leigh, fundador del Dossier de James Bond, los seguidores celebraron la decisión de cancelar las giras promocionales de la película en China, Corea del Sur y Japón, y posponer su lanzamiento en Hong Kong hasta el 30 de abril. “Estas son acciones sensatas que deberían ser aplaudidas”, dijeron.

Sobre el impacto que esta decisión podría tener en la taquilla, la carta señala que diversos países han restringido la realización de reuniones públicas para evitar la propagación del virus, incluido Italia, Francia, Suiza, Japón, Hong Kong y Corea del Sur, países que representaron el 38% de ganancias globales a la última cinta de Bond, “Spectre”.

“Faltando un mes para que estrene ‘No Time to Die’ en todo el mundo, es probable que la propagación del virus en la comunidad esté llegando a su punto máximo en los Estados Unidos. Hoy, Washington declaró un estado de emergencia. Existe una gran posibilidad de que los cines se cierren, o su asistencia se reduzca severamente, a principios de abril. Incluso si no hay restricciones legales para que los cines estén abiertos, para citar a M en Skyfall '¿Qué tan seguro te sientes?’”, escribieron.

“Es solo una película. La salud y el bienestar de los fanáticos de todo el mundo y sus familias es lo más importante. Todos hemos esperado más de cuatro años para esta película. Otros pocos meses no dañarán la calidad y solo ayudarán a la taquilla para el último hurra de Daniel Craig”, finalizaron en la misiva. Cabe señala que los productores del filme no se han pronunciado todavía sobre el tema.