El cantante británico James Blunt, reconocido por éxitos como “You’re Beautiful” y “Goodbye My Lover”, anunció el lanzamiento de su nuevo álbum “Once Upon a Mind” el próximo 25 de octubre.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el músico reveló la portada de su nueva producción discográfica, la que llega luego de dos años de su LP “Afterlove”. Asimismo, estrenó el tema “Cold” junto al anuncio.

“Nuevo álbum ‘Once Upon A Mind’ el 25 de octubre. Escucha el sencillo, ‘Cold’”, escribió como leyenda de su publicación que ya cuenta con más de 20,292 ‘Me gusta’.

Cabe señalar que desde su lanzamiento en la plataforma de YouTube, el lyric video de “Cold” ya cuenta con más de 27,084 visualizaciones. Además, los comentarios felicitan al artista por su nueva música.

El disco estará bajo la producción de Steve Robson, Jimmy Hogarth y TMS, quienes trabajaron al lado de James Blunt en el desarrollo álbum.

La nueva producción de Blunt estará compuesto por los temas “The Truth”, “Cold”, “Champions”, “Monsters”, “Youngster”, “5 Miles”, “How It Feels To Be Alive”, “I Told You”, “Halfway”, “Stop The Clock” y “The Greatest”.