Jake Black recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood | FOTOS

El reconocido actor estadounidense Jack Black , recordado por su participación en las cintas “Nacho Libre”, “The Holiday”, “Tropic Thunder”, “Jumanji: Welcome to the Jungle”, entre otras, recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

El afamado actor recibió este martes el reconocimiento en la categoría de películas en el famoso paso donde comparte sitios con grandes artistas como Hugh Jackman, Will Smith, Antonio Banderas, Halle Berry, Britney Spears, entre otros.

"Lo he logrado. Soñaba con esto desde que era niño. Ahora me centraré en la dieta y el ejercicio", bromeó Jack Black tras develar su estrella.

Jack Black recibió la estrella número 2,645 en el Paseo de la Fama de Hollywood por su destacable carrera en el cine y por su trabajo como cómico en la televisión.

Cabe señalar que Jack Black hizo su debut cinematográfico en 1992 y llegó a aparecer en casi 150 películas, incluyendo “School of Rock”, “Shallow Hall”, “King Kong” y más.

Su mensaje de agradecimiento terminó con una aguda crítica al actual presidente de EE.UU. Donald Trump. “Los amo mucho a todos, excepto a Donald Trump. Él que se jo**”, señaló.