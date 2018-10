Jacquelin Bracamontes y Martín Fuentes mostraron su lado más romántico en Instagram con motivo de su séptimo aniversario de bodas y dejaron en claro que su romance sigue viento en popa tras varias publicaciones.

Martín Fuentes, inició escribiendo un amoroso mensaje en el que revelaba lo feliz que estaba de compartir su vida con su esposa y de formar la hermosa familia que hoy tienen.

“Hoy hace 7 años comenzó la mejor etapa de mi vida junto a ti amor Jacquelin Bracamontes, gracias por esa energía, amor, dedicación que me pones a mí y a nuestra familia. Te amo no solo por lo que eres, si no lo que soy yo cuando estoy contigo. Te amo no solo por lo que te has convertido sino por lo que me haces ser. Te amo por sacar lo mejor de mí”, sentenció el piloto de carreras a través de su cuenta oficial de Instagram.

Asimismo, Jacqueline Bracamontes festejó los siete años de matrimonio revelando que han tenido momentos de amor y mucho aprendizaje a lo largo de los años, pero que no pudo haber escogido una mejor persona para compartir cada uno de ellos.

Las publicaciones de Instagram de los esposos han estado acompañadas de videos del día de su boda, donde se observa el primer baile como marido y mujer de Jacqueline Bracamontes con Martín Fuentes, así como una fotografía donde ambos posan muy enamorados.

Como se conoce la exreina de belleza y el piloto de carreras, se casaron en el 2011, en Guadalajara, México; fruto de su relación son padres de tres niñas y se encuentran en la dulce espera de gemelas y a través de Instagram la pareja demuestra constantemente que su amor cada día es más fuerte



