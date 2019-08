Jacqueline Beltrán, ex pareja de Vladimiro Montesinos: 'La cárcel me separó de mi hija' [VIDEO]

Jacqueline Beltrán, exsecretaria del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) y expareja de Vladimiro Montesinos, conversó con el programa Un Nuevo Día de Telemundo y dio detalles de su relación con quien fue mano derecha de Alberto Fujimori.

Tras cuatro años de cárcel por el delito tráfico de influencias, pena que cumplió por influir en el Poder Judicial para conseguir la liberación de su hermano, Beltrán señaló lo mucho que le costó estar lejos de su hija pequeña.

Según Beltrán, se vio en la necesidad de aprender a renunciar al papel de víctima para sobrellevar la separación de su hija, quien ese momento tenía solo 8 años.

"Cuando recupero mi libertad definitivamente, mi hija ya tenía 12 años y los jueces le dieron la tenencia al padre. Lamentable el papá evitaba que yo tuviera contacto con ella. Con el tiempo, nunca se pudo retomar bien la relación. Otra tristeza fue cuando ella me dice que se va a Estados Unidos con su papá. Yo me sentí mutilada. Me estaba paralizando todo mi amor y sueños que tenía con ellos", comentó.